Expósito desvela el accidente que ha sufrido mientras reciclaba basura: "Me han tenido que dar puntos"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, desvelaba este lunes en directo a sus compañeros del equipo el accidente que ha sufrido cerca de su casa y por el que le han tenido que dar puntos, como él mismo confesaba. Una historia de lo más curiosa que ha formado parte del resumen diario con lo mejor de La Linterna que sonó durante el día.









Y es que el comunicador suele ser bastante sincero con lo que le ocurre fuera de los estudios de COPE, sus años de juventud y también en el día a día. Uno de los ejemplos ocurrió hace unos meses, cuando se topó con dos agentes de Policía en la esquina de las calles Serrano y Jorge Juan de Madrid: "Me ha parado a mí un control de la policía local", relataba. Los agentes dieron el alto al director del programa y le pidieron amablemente que se identificara: "Me han pedido la documentación", contó el presentador. Así, aunque los agentes le respondieron "continúe usted, caballero", Expósito bromeaba que ese día “no llevaba el arma reglamentaria”.





El accidente de Expósito con la basura: “Me han dado puntos”



Así, este lunes Silvia Martínez repasaba los mejores momentos del programa y mencionaba que “menos mal que Paloma Serrano está pendiente” del director del programa, porque, “pobrecito mío has venido herido a trabajar, y todo por ser un ciudadano cívico que no iba a dejar la basura en la calle”, comentaba.

Un contenedor amarillo para el reciclaje de envases / EP









Y es que en ese momento sonaba la explicación de Expósito previamente en La Linterna: “Tirando la basura en el contenedor amarillo, yo que soy un modelo del reciclaje, pues no cabía la bolsita y me puse a empujar con tan mala suerte de que había una lata dentro de la bolsa. No lo iba a dejar fuera, eso nunca”, aclaraba el comunicador de COPE. Eso sí, su compañera subrayaba que, con su paciencia, “no sé como no le pegaste una patada al contenedor”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Perdóname, si está lleno el contenedor, de estos que caen en un depósito hacia abajo, y tengo que meter la bolsa, y no voy a dejar la bolsa en el suelo, pues empujé para meterla. Y me corté el dedo con una lata”, se explicaba Expósito, al que Martínez le señalaba que, efectivamente, llevaba una tirita. “Tuvieron que darme puntos, pero aguanté”, respondía orgulloso. “Porque tú eres un boina verde”, bromeaba de vuelta su compañera.

Pegatinas en los contenedores amarillos para indicar los residuos que no se puede tirar / EP









“Luego me puse a conducir y, como me salía sangre, me tiré todo el camino chupándome el dedo. ¿Qué iba a hacer? Estaba conduciendo”. “No hay dolor”, concluye Expósito.





El incidente de Expósito y su equipo en un avión



En otro día, Jon Uriarte y Rubén Corral recordaban la odisea que vivieron en un aeropuerto de Colombia. "No he caminado tanto en mi vida", añade el periodista vasco. Y es que rememoraban que todo el equipo tuvo que salir recorrer a 'sprint' todo el aeropuerto con muy poco margen de la escala. Incluso un miembro de la tripulación les ofreció un hotel para pasar la noche.

Audio









Pero Expósito y todo el equipo de La Linterna corrieron a toda prisa, imploraron a migración para que les dejase pasar, coger un autobús lanzadera y recorrer otros 200 metros antes de que cerrase la puerta de embarque. “Justo cuando estaba la puerta cerrada fue cuando llegamos, no he caminado tanto en mi vida, fue toda una odisea”. De hecho, ambos se acordaban de que, con las prisas, casi se llevan una maleta que no era suya.