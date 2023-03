Expósito no da crédito a los que hace Jon Uriarte en directo tras oír a Felipe VI tocar el cajón: "Lamentable"

Hay cosas que solo pasan en Cádiz, como ver tocar al rey un cajón flamenco. Felipe VI lo ha hecho frente a las puertas del Congreso Internacional de la Lengua Española y no lo ha hecho mal, según dicen los expertos.

Al rey le invitan a participar y, animado por la reina Letizia, acaba tocando el cajón. Ángel Expósito y Jon Uriarte analizan en La Linterna de COPE este divertido momento “real” y espontáneo, siempre con el toque de humor que les caracteriza. “Tenemos el primer rey cajonero”, grita uno de los allí presentes.





Felipe VI nació a finales de los años 60, en 1968. “Eso supone que tus padres te apuntaban a todo tipo de actividades”, señala Uriarte mientras Expósito recuerda que eso no era sinónimo de tener talento para tocar un instrumento, “empezando por la flauta”. El colaborador confiesa conocer “a quien le rompieron la flauta en la cabeza por no dar una sola nota bien”.

Ambos dividen a los niños en tres grupos: los que tenían arte, los que no y los que creían que tenían arte. “Siempre había uno que se creía artista y que, a la mínima ocasión, intentaba cantar”, recuerda el director de La Linterna. Uno de ellos era Uriarte que “con un año me subía a las piedras y me ponía a recitar sin saber una palabra”.

Otro momento musical "para la historia"

La reina Sofía es amante de la música y, quizá, el rey Felipe ha heredado de su madre ese gusto por las notas. “De las muchas cosas que puede hacer en la vida un rey, lo de la cita cajonera va a pasar a la historia”, considera Uriarte con la aprobación de Expósito: “Sin duda”. Otro espectáculo musical que también pasó a la historia fue cuando Alejandro Fernández, del PP catalán, le dedicaba un estribillo de una canción de Manolo Escobar a Quim Torra en el Parlament: “Es genial... Genial, macho. Muy bueno”, dice Expósito entre risas. Para finalizar, Jon Uriarte se anima a tocar las palmas con su característico arte vasco ante la incredulidad de Ángel. "No soy tan malo", advierte el colaborador, "Joé que no, lamentable", le responde.