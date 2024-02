Expósito no se corta al saber que los finalistas de OT cantarán el himno de España en París: "Esta edición..."

Los Juegos Olímpicos de París están a la vuelta de la esquina. Este verano, la capital de Francia acogerá uno de los eventos deportivos que más expectación genera, y que llega solo tres años después de la última edición, en Tokio, debido a que esta última se tuvo que retrasar un año debido a la pandemia de COVID-19. Obviamente, España estará presente con varios de sus estandartes en muchas disciplinas. Sin embargo, no estará Mo Katir, la gran estrella del atletismo español, por dopaje.

La noticia que ha salido esta semana no es deportiva, aunque tenga que ver directamente con los Juegos. Y es que el Comité Olímpico Español ha invitado a los finalistas de OT, el clásico talent show que hace días celebró su final, a componer una letra y cantar el himno de España en los Juegos Olímpicos de París, los cuales se celebran entre el 26 de julio y el 11 de agosto.

Esto despierta opiniones mixtas, ya que no es, ni mucho menos, la primera vez en la que se intenta componer un himno de España con letra. Y sobre esto, Ángel Expósito ha opinado en La Linterna, en compañía de Jon Uriarte. Y ha dicho, tal cual, lo que piensa al respecto de una decisión que ha generado opiniones divididas en redes.

Expósito lo deja claro: "Lo de poner letra al himno no ha salido bien"

Ante esta noticia que mucha gente ha apoyado, Ángel Expósito ha afirmado que él se espera lo peor. Pero no porque los concursante sean malos ni mucho menos, aunque aseguró que solo un miembro del equipo de La Linterna ha visto esta edición de OT. "Esta última edición que sólo ha visto nuestro compañero Álvaro García", explicó el director de La Linterna. Sino porque los precedentes son peligrosos.

"En Bolivia, lo que perpetraron delante del Rey... madre mía. Menudo pedo que tenía el de la trompeta aquel día. En España no es que lo hayan bordado poniendo letra al himno. Lo de Bisbal no es que saliese muy bien. Empieza con tararara, y acaba con nananana", dijo Expósito. No es tampoco que Jon Uriarte fuese muy optimista, y recordó que, en Europa, solo hay dos himnos nacionales que no tienen letra.

"Bosnia y San Marino son los únicos países que no tienen letra... por algo será. Como dice Goyo Jiménez. No había nadie más, Expósito. No es que seamos pesimistas, pero es que hay antecedentes que tela", explicó el colaborador de Expósito en la sección de este martes.

"¿Qué letra le ponemos?": El problema que ve Expósito en la propuesta para OT

El tema también es que, si haces un himno con letra, también tienes que pensar qué quieres decir en ella. Y no es tan sencillo, mucho menos teniendo en cuenta que España es un país que, normalmente, está muy dividido.

"Me recuerda que Iñaki Gabilondo puso una letra que, basada en la gastronomía, podía unir a todos los españoles. El mero hecho de plantear en el himno el tema de con o sin cebolla.... peligroso", explicó el presentador de La Linterna, ya que en su letra incluía el clásico debate gastronómico de qué tortilla es mejor.

También se acordaron del momento en el que David Bisbal, que fue antiguo concursante de Operación Triunfo, intenó hacer una versión con letra. "Cómo será la cosa, que la canción de Que Viva España, de Manolo Escobar, la compusieron unos alemanes", añadió Uriarte. Desde luego, no es una tarea fácil poner letra al himno de España, y hasta tiene sus problemas.