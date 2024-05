Si crees que estas semanas has tenido suficiente dosis de política, sentimos decirte que no has visto nada. Sí, es posible que estés ya más que harto de ver desde la barrera todos los conflictos que ha tenido el Gobierno de Sánchez con el de Milei o el de Netanyahu, o que estés cansado de escuchar los discursos preelectorales antes de las europeas del 9 de junio.

Por supuesto, por no hablar de los escándalos que han ido rodeando a la política de nuestro país desde hace unos meses, desde el 'caso Koldo' a las implicaciones de la mujer de Sánchez, de las que largo y tendido hemos hablado en COPE. Por supuesto, todo esto no ha terminado, porque hace apenas una semana el argentino Milei se presentaba en un acto de Vox.

El presidente de Argentina, Javier Milei, durante el acto de VOX en el Palacio de Vistalegre, a 19 de mayo de 2024, en Madrid.





Aunque parecía que podía tratarse de un acto que no tendría mayor trascendencia, lo cierto es que sí que la tuvo, cuando el presidente argentino acusó a la mujer de Sánchez de "corrupta", y el presidente del Gobierno respondió llamando a consultas a la embajada argentina y retirando a la embajadora de Buenos Aires.

Pues bien, de Argentina va la cosa, porque ha sido ahora cuando el argentino ha presentado su nuevo libro en el famoso Luna Park de BuenosAires, y donde ha vuelto a hablar de Sánchez. Pero no, hoy no analizaremos esas palabras, sino que hablaremos de lo que en ese estadio ha ocurrido.

Y para eso, ¿qué mejor que hacerlo en La Linterna con Jon Uriarte? Y es que el comunicador vasco siempre encuentra la nota de humor en todo lo que pasa.

Lo que ocurrió cuando Expósito conoció a Hugo Chávez

Y es que, parecía imposible, pero Milei se ha vuelto a superar. Porque sí, ha ido al mítico Luna Park para presentar su libro, e igual que pasó con el evento de Vox en Madrid, ha conseguido centrar la atención en su persona. Resulta que el presidente argentino se ha subido al escenario y ha... cantado.

No es lo más normal del mundo, pero no ha dudado en hacerlo a pesar de su condición de presidente. Por eso, Uriarte le preguntaba a Expósito, "¿habrá algún mandatario normal", porque no alcanzaba a entender cómo se había atrevido con ello. A lo que Expósito le ha respondido, muy irónico, que la pregunta debería ser si "hay algún adulto".

Por eso, han hablado de esas veces en los que algunos políticos se remangaron y se colocaron un micrófono delante, porque, aunque "cantar siendo presidente no es raro", sí que nos llama la atención. Y eso nos ha llevado hasta Venezuela.

Allí, canta Maduro, pero mucho más cantaba Hugo Chávez, que no tenía ningún problema en mostrar sus talentos como artista. De hecho, Expósito lo sabe de primera mano.

"A mí me presentó a Chávez el presidente Zapatero, en la Moncloa. Y, te juro que me saluda y me dice 'hombre, amigo periodista'" comenzaba diciendo Expósito, para, después, arrancarse a cantar. Y es que cuenta el director de La Linterna que se puso a cantar una canción sobre periodistas.

"El tío se me puso a bailar en la baldosa, macho, un espectáculo" recordaba divertido.

Las veces que los políticos han mostrado sus dotes artísticas

Ya decía Uriarte que eso no es lo más común, pero que Chávez y Milei no han sido los únicos políticos que se han atrevido a cantar y entonar alguna canción. Por ejemplo, hablaba de Boris Johnson, que cantaba de una forma muy particular.

"No sé qué se habría tomado antes, pero se le reconoce" decía Expósito divertido. Algo que también hizo en su día Bill Clinton, que se arrancó a cantar Imagine.

"Parece que el otro lo hace mejor que tú y te deja en mal lugar, como le pasa a cualquiera que cante después de Obama" decía Uriarte. Y, a juzgar por el corte que han puesto, eso es muy cierto, siendo probablemente el político que mejor sabe cantar.

Eso sí, si recorremos los casos de España, vemos que aquí cantar poco, pero bailar, mucho. Si no, que se lo digan a Sánchez o a Iceta. Aunque, recordando, sí que una vez se atrevió con una habanera el expresidente Revilla. "Ahora entiendes la revolución" decía irónico Expósito.