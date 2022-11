Expósito confiesa el encuentro que ha tenido con dos policías y cuál ha sido su respuesta: "Hoy no llevaba"

Ángel Expósito, el director de 'La Linterna' ha revelado este jueves el control policial en el que se ha visto envuelto durante esa misma tarde. El suceso se produjo en un alto rutinario de las fuerzas del orden, en el que paraban a varias personas que caminaban por la calle. Entre ellos, se encontraba el conocido locutor de radio. La respuesta de Expósito ha provocado las carcajadas de Jon Uriarte.

Expósito contó la historia después de que se introdujese el tema que traía Jon Uriarte. Se trataba de la noticia de que un joven se había disparado en el pene después de ponerse nervioso en un control policial. Se preguntaba irónicamente Expósito que "quién no se ha puesto nervioso alguna vez y con el despiste se ha volado el miembro".

Uriarte, a su vez, expuso al director de 'La Linterna' que hablar de ello es un tema complicado porque la gente suele reírse al pronunciar este término. Y como "los nervios pueden jugar una mala pasada", aconsejó: “No te metas una pistola en los calzoncillos”. Expósito se mostró de acuerdo con su colega: "Eso es de primero de seguridad vial".

Uriarte aclaró que "el chaval un santo no era". Y dio más información al respecto: se debía haber tratado de "un control rutinario". Pero finalmente tuvo un desenlace terrible para la persona que había recibido el alto por parte de los agentes de la autoridad.

El control policial rutinario que se encontró Expósito

En ese momento, Expósito recordó el suceso que le aconteció durante la misma tarde, unos minutos antes del programa. Según explicó el propio comunicador, se encontraba paseando en la esquina de las calles Serrano y Jorge Juan de Madrid: "Me ha parado a mí un control de la policía local". Los agentes dieron el alto al director del programa y le pidieron amablemente que se identificara: "Me han pedido la documentación", contó el presentador. "Se la he enseñado", rememora Expósito, y los agentes le han contestado "continúe usted, caballero".

Jon Uriarte, sorprendido por la historia que le contaba su compañero, le preguntó: "¿Y la entrepierna la tienes bien?". A lo que Expósito le contestó jocosamente: "Hoy no llevaba el arma reglamentaria". "Es lo que tiene", sentenció entre risas Uriarte.

En referencia a lo que le sucedió al chico del disparo, el periodista vasco reflexionó que a veces "se mezclan los nervios con el mucho o el poco cerebro que tiene una persona". El joven que se disparó se encontraba en el municipio alicantino de Novelda. "Nervios, distracción, pistola, entrepierna,... como que no casan", apuntó Uriarte.

"El que se pegó el tiro ha sido detenido, después de que lo hayan curado", contó el periodista, y añadió que "a su acompañante también le han detenido y salieron con cargos del juzgado". Ahora se la tendrán que ver "con el juez", explicó el bilbaíno. "Y con el médico", aclaró Expósito. Aunque matiza que "no debe ser agradable", sí que detalló que "hoy en día la ciencia ha avanzado mucho y lo mismo te ponen un pene que te ponen un testículo".