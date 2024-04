Estas son todas las profesiones que pueden jubilarse antes de los 65 años en España y por qué

Las subidas en la edad de jubilación vienen implementándose desde 2019 y culminarán en 2027, cuando la edad se plante en los 67 años. Ahora mismo, según la ley, la edad para dejar de trabajar en España está situada en los 66 años y 6 meses.

Sin embargo, si tenemos cotizados más 37 años y 6 meses, esa edad de jubilación puede bajar a los 65. Con esto sobre la mesa, realmente hay profesiones que podrán jubilarse a los 62. ¿Y jubilarse a los 55? Este martes Expósito analiza en La Linterna qué profesiones pueden jubilarse antes que el resto, cómo deben hacerlo y sobre todo, por qué unas sí y otras no.

Con qué profesiones te puedes jubilar a los 55 años



En la actualidad, hay poco más de 2,5 trabajadores en activo por cada jubilado o pensionista. Es un índice preocupante de cara al futuro para saber si el sistema de pensiones será sostenible o habrá que hacer cambios al respecto. Inmaculada Domínguez, del grupo de investigación 'Pensiones y Protección Social' de la Universidad de Extremadura: “Por pura aritmética no estarían aseguradas, lo que ocurre es que, para poder pagar los gastos en pensiones siempre está la opción de las transferencias del Estado pero, con el propio sistema, lógicamente no están aseguradas”.

Explica Expósito que los tiros van a ir por retrasar la edad de jubilación obligatoria o por pedir más años de cotización como requisito, y todo porque la expectativa de vida es cada vez mayor. Incluso desde Europa ya aconsejan a España que vayamos pensando en contener la parte del PIB destinada al capítulo de pensiones.

“Parece claro que el sistema de pensiones ahora mismo no está asegurado por lo que cada vez nos tocará trabajar más y más”, apunta el comunicador de COPE. Sin embargo, el Gobierno está barajando un nuevo sistema para regular las jubilaciones anticipadas de los oficios más peligrosos, con más enfermedades profesionales o con mayores tasas de siniestralidad.

Hasta ahora, solo ocho colectivos disponen de una jubilación anticipada a los 55 años sin penalización en sus pensiones. Hablamos de, por ejemplo, los mineros. Jesús Garrido es hijo de minero y ha pasado su infancia yendo y viniendo a la mina: “Casi toda mi familia eran mineros, yo andaba por las minas como si fueran las calles del pueblo”. A estos se unen los bomberos, el personal de vuelo, los trabajadores ferroviarios, los profesionales taurinos, los trapecistas/bailarines, o las policías locales (que han sido los últimos en sumarse). Estos colectivos gozan de un sistema laboral que les permite “colgar las botas” a los 55 años.

Y aquí la primera polémica. Muchos están de acuerdo en que la profesión de un bombero conlleva riesgos importantes pero, ¿y la de un Guardia Civil o un militar? ¿la de un rescatista de montaña? Otra que no está incluida en esta lista: los especialistas de cine. Y otro ejemplo: los funcionarios de prisiones.

Por qué un Policía Local puede jubilarse antes y un guardia civil no



Estos son sólo algunos de los muchos sectores que piden al gobierno que se les tenga en cuenta para considerarles profesiones de riesgo. Es verdad que, en este caso, no se jubilarían a los 55 años, sino a los 62, y esa es la idea que baraja el Gobierno. En principio, afectará a sectores considerados de alta peligrosidad pero el gobierno todavía no ha definido de qué colectivos estamos hablando. Alberto Godino, abogado laboralista en Sagardoy y Abogados, explica en La Linterna si las Kellys de los hoteles o las cuidadoras de personas mayores deberían tenerse en cuenta.

“Son colectivos que desarrollan una actividad que tenga una penosidad superior a otros trabajos de la vida cotidiana y merecería la pena valorar para la jubilación anticipada. Hasta ahora los que se han incluido es por motivos políticos, la Guardia Civil o la Policía Nacional no están, y la Municipal sí. Ahora se está intentando hacer por penosidad”.

Y es que la explicación de que los Guardias Civiles, cuya reivindicación es histórica, o los funcionarios de prisiones no sean consideradas profesiones de riesgo, para Godino no es lógica: “Son inclusiones que se han hecho por motivos políticos. Que un Local esté y un guardia civil no, no tiene una explicación objetiva, sino política”.