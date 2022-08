Estas son las razones de las tensiones entre China y Taiwán: un conflicto que va más allá de lo político

Las últimas 24 horas tienen una protagonista y un punto conflictivo. La protagonista es la Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y el lugar conflictivo es Taiwán.

El viaje de Pelosi no ha sentado muy bien en China. El ministro de Asuntos Exteriores ha calificado la visita como una completa farsa, y ha advertido que "quién ofenda a China será castigado". Pero este conflicto no ha surgido de un día para otro. Sino que viene de muy atrás en el tiempo. China ya advirtió hace días que este viaje tendría consecuencias diplomáticas y que respondería con contundencia, no solo con sanciones a los cítricos, arena natural y a algunos pescados provenientes de Taiwán. Pero la cosa no ha quedado ahí. Pekín ha reforzado su despliegue militar, el ejército chino ha confirmado que va a hacer maniobras militares con fuego real, dentro de las aguas territoriales de Taiwán, según afirma el país.

¿Por qué era tan delicado este viaje?

Para China, Taiwán es una provincia rebelde de su territorio, por lo que no reconoce la independencia del país, creado por los perdedores de la guerra civil contra los comunistas en 1949. Pese a los intentos de Pekín por recuperar ese territorio, Taiwán se ha convertido en un régimen democrático y en una de las economías más pujantes de Asia.

Los taiwaneses interpretan todo lo que ha pasado como un signo de apoyo de Estados Unidos. De hecho, a sus habitantes les preocupa el comercio con China, pero no en exceso y, algunos habitantes creen que las tensiones se van a resolver más pronto que tarde. La verdad es que es sorprendente como los taiwaneses ven este asunto como un tema ajeno a ellos. Wan Yi es taiwanesa y reside en la isla y, cuando ha hablado en la 'La Linterna', lo ha hecho centrándose en el día a día y quitándole hierro al asunto, dice que "está bien la situación ahora. Solo que ha subido mucho el precio de las viviendas. Cuesta mucho comprar un piso", eso es lo que le preocupa.

Raúl Pecharroman gallego es español y vive en Taiwán. Dice que "es un país que no está reconocido por casi ningún país. Por ejemplo, en Europa, el estado del Vaticano es el único que lo reconoce". Opera como país, independientemente, pero ningún país se atreve a reconocer su independencia, ni siquiera la misma Taiwán. "Es como la China, pero occidentalizado", ha aclarado.

"Para un taiwanés, Taiwán es la verdadera China", ha explicado Raúl. Porque ha sabido mantener mejor las tradiciones de China, mejor que la propia China. También ha explicado que en Taiwán hay muchos chinos y que la relación de los taiwaneses con los chinos es normal. "El conflicto que hay es más a nivel político que otra cosa". Los habitantes no quieren involucrarse mucho en el asunto. Pero, con la visita de Pelosi, ha aumentado la tensión existente. "La cultura china no es de responder inmediatamente. En general, esta gente piensa más a largo plazo las cosas y son menos impulsivos en ese sentido", ha explicado.

Conflicto a nivel histórico y político

Taiwán ha sido históricamente parte de China, de la China Imperial, que era muy diferente a la China actual, que es un régimen comunista. Durante la guerra de China contra el Imperio Japonés, Taiwán cambió de manos y pasó a ser parte de japonesa. Y será así durante varias décadas, hasta que el final de la Segunda Guerra Mundial.

Taiwán es un estado reconocido parcialmente a nivel mundial. En un principio, Estados Unidos había reconocido al gobierno de Taiwán como la autoridad legítima de toda China. Pero, con el paso de los años entabló relaciones con Pekín y cambió de postura, sin dejar de considerar a Taiwán como un aliado comercial y militar preferente en la región. Desde antes de la llegada de Pelosi a Taiwán, China suspendió las importaciones de algunas frutas. China se mantiene firme en su decisión de recuperar e integrar a Taiwán como parte de su territorio. De hecho, una de las razones de por qué Taiwán es tan importante, es porque es el principal productor de semiconductores del mundo.

El investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor titular del centro de Estudios de Asia Oriental de la Unicersidad Autónoma de Madrid, Mario Esteban, dice que, en lo referente al conflicto, "no hay duda de que va a ir a más. China va a tomar medidas". Por un lado, estas medidas van a ser en forma de ejercicios militares, "que están previstos para empezar este jueves, y que van a ser más agresivos, digamos, que otros anteriores". También habrá represalias económicas, "China se está planteando posibles boicots, suspensión de contratos a empresas norteamericanas. Y está por ver como Estados Unidos va a reaccionar a todo esto", ha explicado.