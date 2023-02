¿Estás pensando en ir a un balneario?: si tienes alguna de estas tres enfermedades "no es muy recomendable"

Si hay un momento para disfrutar de los balnearios, ese es el invierno. ¿Qué dolencias se pueden tratar con estos tratamientos termales? ¿Qué tipos de aguas termales hay? El doctor Esteban Pérez Almeida aclara en 'La Linterna' de COPE las diferencias entre un balneario y un spa: “No es lo mismo. Cuando hablamos de balneario hablamos de unas aguas termales que nacen del interior de la tierra con un determinado grado de temperatura, sus vapores y los lodos”.

Se trata de aguas particularmente ricas en minerales y gases preciosos para la salud de la piel, las articulaciones y las vías respiratorias. Combinadas con barro y arcilla son capaces de combatir la inflamación, la celulitis, el reumatismo y las dermatitis, entre otras cosas. Y, por supuesto, proporcionan relajamiento y bienestar. “Una variedad es la talasoterapia que aprovechan las propiedades de las aguas de mar” calentándolas generalmente, apunta el doctor.

El spa se basa también en la hidroterapia, pero sus aguas no provienen de manantiales y no tienen tantas propiedades terapéuticas. “Como no tiene las propiedades que tiene el agua que emana del interior de la tierra, se tiene que dar desde fuera”, Pérez Almeida explica que, para que el agua produzca efectos estimulantes o relajantes, es necesario añadirle estímulos térmicos, mecánicos o químicos que dan lugar a técnicas de hidroterapia en forma de chorros, agua a presión, camas de agua, jacuzzis, baño turco, ducha emocional, ducha escocesa, sauna finlandesa, hamman, laberinto de piedras o el llamado camino de Kneipp que consiste en alternar pequeñas piscinas de agua fría y caliente.

Además, muchos spas añaden otros servicios enteramente dedicados a la relajación y el bienestar del cuerpo y la mente, como masajes, tratamientos de belleza para rostro y cuerpo, tratamientos de cromoterapia, aromaterapia, haloterapia, vinoterapia, chocolaterapia, etc.





Quién se puede beneficiar de un tratamiento termal

Existen profesionales médicos especializados en hidrología e hidroterapia que son los que más saben sobre las indicaciones y contraindicaciones, pero, en líneas generales, podemos resumir los beneficios en cuatro grandes apartados, según el doctor Pérez Almeida.

El baño aumenta la temperatura corporal, incrementa la circulación sanguínea y la oxigenación. De este modo, ayuda a disolver y eliminar las toxinas. Como aumenta la oxigenación, mejora la alimentación de los tejidos en general. También mejora y estimula el sistema inmunitario, relaja la mente, aumenta la producción de endorfinas y regula las funciones glandulares. Estos efectos en el cuerpo se deben a los minerales que contienen las aguas, como ser magnesio, calcio, azufre y carbono. Existen enfermedades cutáneas que se pueden mejorar en gran medida con la visita periódica a los centros termales. En especial, los que contienen azufre. Los trastornos que más se ven beneficiados son la psoriasis, la dermatitis y las afecciones fúngicas.

En cuanto a las contraindicaciones, Esteban advierte que, "las personas que tengan una cardiopatía crónica o una hipertensión, no es muy recomendable. Tampoco aquellas personas que padezcan del hígado de forma crónica".

No todas las aguas termales son iguales

“Es importante informarse antes de acudir a un balneario” sobre el tipo de agua que tiene para así elegir el idóneo para nosotros. En líneas generales, las aguas las podemos clasificar en dos grandes grupos, “según la temperatura y dependiendo del mineral que tenga”. El doctor Pérez Almeida explica los tipos de aguas diferentes.

Según la temperatura:



Aguas frías: Emergen de la tierra a menos de 20 grados.

Aguas hipotermales: Emergen entre 20 y 35 grados.

Aguas mesotermales: Emergen entre 35 y 45 grados.

Aguas hipertermales: Emergen entre 45 y 100 grados.

Aguas supertermales: Emergen entre 100 y 150 grados.

Según la composición química:

Aguas cloruradas (con cloruro y sodio, calcio y/o magnesio): Recomendadas para la cicatrización, problemas respiratorios y óseos.

Aguas sulfatadas (predominan los aniones sulfato): Recomendadas para problemas biliares o hepáticos y también para el estreñimiento.

Aguas sulfuradas (con sulfuro): Recomendadas para afecciones reumáticas, dermatológicas o del aparato respiratorio . "Son las que huelen a huevo podrido, son ideales para la piel"

Aguas bicarbonatadas (con bicarbonato): Recomendadas para problemas digestivos.

Aguas carbogaseosas (alta concentración de carbono libre): Recomendadas también para problemas gástricos.

Aguas radiactivas (contienen gas radón): Recomendadas para la ansiedad o trastorno del sueño.

Aguas ferruginosas (tienen hierro): Recomendadas para la anemia.

Para finalizar, Esteban Pérez Almeida explica que en “países como Francia y Alemania incluyen el tratamiento termal en su oferta terapéutica de su seguridad social. El médico lo prescribe. También en Japón, que tiene una cultura muy elevada del termalismo y en la empresa se les recomienda a sus trabajadores”.