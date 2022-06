La enfermedad de Lyme llega con el calor: ¿qué hacer en caso de recibir la picadura de una garrapata?

La enfermedad de Lyme es un problema causado por la picadura de la garrapata y desde 2005 se han multiplicado por dos los casos que han tenido lugar. Esta enfermedad es una infección bacteriana que causa síntomas como fiebre, dolor de cabeza, fatiga y sarpullido en la piel. Este problema se ha tratado en 'La Linterna'.

El director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida ha sido la persona que ha dado mayor información sobre este problema que se ha de tener muy en cuenta con la llegada del verano y con ello, el calor. Según el doctor, el animal es un antrópodo que si se observa con lupa se verá que las patas tienen garras y la cabeza tiene un anzuelo que es importante para entender cómo actuar si se recibe la picadura. Les gusta los lugares húmedos, en lugares donde hay mucho césped y se puede encontrar en las mascotas.

Según Pérez Almeida, para actuar en el caso de que recibir la picadura de una garrapata, lo inicial es saber qué no hacer. "No se debe quemar, porque si se quema vomita lo que tiene dentro en nuestro organismo, y tampoco se debe utilizar vaselina, ni exprimirla o apretarla", dice el experto. Para entender cómo quitarse de encima la garrapata, hay que recordar la forma de anzuelo que tiene su pico. Por ello, lo que se debe realizar es extraer el antrópodo hacia fuera. De esa manera no expulsará el contenido dentro del organismo de la persona a la que intente picar.









Su picadura crea la enfermedad de Lyme que se produce cuando el animal vomita una bacteria dentro de la mordedura. La garrapata al picar primero introduce un anestésico para impedir que se entere la persona que le ha picado, y posteriormente introduce una sustancia para evitar la coagulación de la sangre. Horas después el antrópodo vomita una bacteria que se llama borrelia, que es la que provoca la enfermedad. Para impedir que el problema llegue a mayores es importante ir al médico a la semana o a los días de recibir la picadura para atajar el problema.

La forma de acabar con el problema, según el experto, es con una cita médica porque si

puede tener lugar dolores musculares, dolores articulares que pueden llegar a ser crónicos, e incluso si llega al sistema nervioso ha habido casos que provocan la utilización de silla de ruedas. Por ello, el doctor Esteban Pérez Almeida solicita que cuanto antes se vaya al médico para impedir que la enfermedad cause mayores problemas.