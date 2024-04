Dos agentes de la Policía Nacional salvan a un niño en Puente de Vallecas y los padres les dan una sorpresa

Dos agentes de la policía nacional atendiendo a bebé de apenas dos años que se estaba ahogando. Es realmente angustioso escuchar a los padres. El niño se había atragantado y se estaba ahogando, así que los padres llamaron a la policía y allí se presentaron varios agentes. Jorge y Manuel fueron los que llevaron la voz cantante

Ante la angustia de los padres ellos mantuvieron la calma, comprobaron que el peque no podía respirar porque realmente se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los padres de Samba, que así se llama el niño, no sabían qué hacer, se les oye de fondo llorar. “Nosotros nos encontramos un niño tan pequeño tumbado en el suelo bocabajo con el padre al lado y, tras realizarle vayas maniobras, el niño recuperó la conciencia y ya llegó el Samur para activar el protocolo”, explica Jorge, uno de los agentes de la Policía Nacional que acudió a la llamada y que no dudaron en actuar.









Fueron momentos de mucha incertidumbre, de no saber qué iba a pasar, pero ninguno de los policías se dio por vencido y, tras varios minutos intentando reanimarle, se produjo el milagro: Samba volvió a respirar. En unos instantes de tanta tensión, ¿qué se les pasó a esos agentes por la cabeza? Lo recuerda Manuel, el otro de los agentes: “No piensas, te sale lo que has entrenado, la formación, el entrenamiento y lo que llevas dentro. Se te pasan muchas imágenes por la cabeza, pero sobre todo que el niño salga adelante”.





La sorpresa de los padres del niño a los agentes



Finalmente, el niño está bien. Todos los esfuerzos de los policías dieron sus frutos, algo que los padres de Samba quisieron agradecer los policías y, por ello, fueron hasta la comisaría madrileña de Puente de Vallecas a darles una sorpresa. Sin duda que Jorge, Manuel y sus compañeros nunca olvidarán esta intervención.

“Esto no se olvida, el vídeo, la repercusión que ha tenido... Todo nos recordará la actuación que hemos tenido, que quede todo grabado es más fácil recordarlo, pero los que estuvimos allí no se nos va a olvidar en la vida”, cuenta uno de los agentes de la Policía Nacional a COPE.

Hoy, Samba sigue vivo gracias a estos policías nacionales. Unos héroes que, mantuvieron la calma y la cabeza fría para salvarle la vida. Una determinación que demuestra que el valor de estos agentes