Diego Garrocho: "Que la Comunidad de Madrid quiera prohibir los dispositivos digitales individuales en las aulas merece ser celebrado"

¿Qué nos añaden los dispositivos digitales en las aulas? La Comunidad de Madrid está preparando un decreto para prohibir los dispositivos digitales individuales, como ordenadores, tabletas o móviles, en los centros educativos financiados con fondos públicos. Y creo que en esta ocasión merece la pena celebrar esta decisión política. Quienes trabajamos con estudiantes que han crecido alfabetizándose con dispositivos digitales desde la infancia, llevamos años constatando las consecuencias de la sobreexposición a las pantallas de los más pequeños.

Autores como Jonathan Haidt han advertido que, al menos desde 2010, la salud mental de nuestros jóvenes ha sufrido un grave deterioro estrechamente ligado al uso de redes sociales y de dispositivos digitales. Y no solo afecta a los niños, los adultos creo que también estamos expuestos a una colección de problemas que vivimos en carne propia. El absurdo fundamentalismo de la innovación nos llevó a invertir enormes cantidades en digitalizar las aulas, hasta el punto de convertir esa digitalización en un fin en sí mismo.

Estoy convencido en que la estupidez humana y cierto pedagogismo desnortado tuvieron mucho que ver en ello, pero también podemos sospechar que, detrás de la promoción de los dispositivos digitales en la educación infantil, hubo intereses económicos. ¿Quiénes impulsaron esa digitalización descontrolada? ¿Quiénes la respaldaron? ¿Qué legisladores tomaron esas decisiones y con qué evidencias en la mano justificaron llenar de pantallas las aulas de los más pequeños?

Cada vez tengo más claro que convertir la digitalización en un valor en sí mismo es uno de los absurdos más extraños de nuestra época, pero lo que ya no me creo es que ese proceso haya sido completamente neutral. Si alguien puede que siga el rastro del dinero, quizá el daño que ahora intentamos reparar no haya tenido otro origen que un burdo y vil negocio.