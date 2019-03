Hoy, 21 de marzo, es el Día Mundial del Síndrome de Down. En España hay unas 35.000 personas con esta alteración genética. En días como hoy es imprescindible que la gente conozca esta realidad, todas y cada una de las cosas que hacen especiales a las personas con Síndrome de Down.

Es precisamente algo que se han propuesto en el Colegio Esperanza de Madrid han querido que los más pequeños conozcan este síndrome. 250 escolares se han citado con cuatro personas con Síndrome de Down cuyas vidas se han convertido en un ejemplo de superación. Así hemos podido conocer la historia de Cristina. Actriz de teatro, poeta y escritora. Ahora trabaja en la Fundación Down Madrid y tiene muy claro que lo suyo no es una discapacidad. Los alumnos se han quedado impresionados con el testimonio de Raul. Un chico muy joven que trabaja como modelo y ya ha ganado varias competiciones de natación.

Y también hay los que optan por la música. Escucha el cante de Manolo. Es el primer cantaor flamenco con Síndrome de Down en España. Cuando te dicen que vas a tener un hijo con Síndrome de Down lo primero que haces es asustarte, no sabes como afrontarlo. Pero luego, tu niño te va sorprendiendo, nada es tal y como creías. Escucha a la madre de uno de los protagonistas de hoy.

Hoy, 21 de marzo, es el Día Mundial del Síndrome de Down. Una oportunidad para tener presentes a estos chicos.