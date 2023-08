Se cumplen dos años de la toma de Kabul por los talibanes ¿cuál es la situación de los afganos?

Los talibanes tomaron Kabul hace dos años, el 15 de agosto de 2021, tras 20 años de conflicto. Los días que siguieron a la invasión de la ciudad vimos a Estados Unidos y a sus países aliados tener una salida caótica de Afganistán. También pudimos ver y sentir el miedo de los afganos, la evacuación se convirtió en la prioridad de las potencias internacionales, pero aun así, desgraciadamente, no se pudo evacuar a todas las personas, y se vieron imágenes terribles de miles de personas intentando salir del país. La vida de los afganos ha cambiado drásticamente a peor desde aquel momento

Los talibanes primero intentaron mostrar una cara amable e incluso intentaron tranquilizar a mujeres diciendo que iban a respetar sus derechos. Por supuesto, todo era mentira. Muchas mujeres afganas comenzaron a tener que usar burka y no salían de casa para evitar violencia y represalias, aunque algunas valientes no renunciaron a ello y montaron protestas que fueron reprimidas con violencia por parte de los talibanes. A partir de ahí, los talibanes fueron lanzando más de 70 leyes restrictivas hacia las mujeres, prohibiendo trabajar fuera de casa sin estar acompañadas por un hombre de su familia, las niñas no pueden ir a clase, están obligadas a llevar prendas que les cubran todo el cuerpo, no pueden tener presencia en los medios de comunicación y los deportes femeninos están completamente prohibidos entre otras muchas cosas.

Dos mujeres Afganas han compartido su testimonio en “La Linterna”. La primera es Zahra, una niña de 15 años que ha contado que “si las escuelas no abren no tendré esperanza en la vida, mi sueño es ser médico, pero la ley me lo impide”. Zahra también ha explicado que “al principio estudiaba en casa, pero perdí la motivación. Me siento desesperada y triste” y ha añadido que sus compañeras “han tenido que casarse porque no las dejan seguir estudiando”.





"No teníamos dinero ni para el entierro"

Shamila, de 40 años, tiene 3 hijos, uno de ellos con discapacidad, y ha explicado que no podían “pagar el alquiler, así que vivimos en este campamento, en el que construí nuestro refugio yo sola”. Este refugio son un montón de paredes de madera, que forman un espacio mínimo y con un suelo de tierra. Shamila ha relatado también que su situación es “terrible, mi hija y yo estamos enfermas y no podemos ir al médico ni comprar medicinas porque mi marido está enfermo también y no puede trabajar”. Durante el invierno tampoco pueden calentar la casa y eso les genera unos problemas terribles: “A causa del frío, mi sobrina, de solo 43 días, murió, el cuerpo estaba completamente azul, y mi familia no tenía dinero ni para el entierro”.

Salam Al Janabi, portavoz de UNICEF en Afganistán, ha explicado en 'La Linterna que el país es “muy complicado para los niños, esta es la crisis humanitaria más grande que he visto en toda mi carrera”. “La situación muy difícil”, detallaba el portavoz, quien además subrayaba que “es un país con muchas emergencias humanitarias como los terremotos y las enfermedades. Los servicios médicos no son suficientes y también hay mucho desempleo”.

Una mujer Afgana que reside en España y que quiere mantener su nombre en el anonimato por motivos de seguridad consiguió salir hace 2 años de Kabul. La mujer ha contado en 'La Linterna que no va a olvidar ese día en su vida: “Siempre nos acordamos de las personas que siguen allí bajo el gobierno de los talibanes”. La mujer también ha contado que “durante los 20 años anteriores las mujeres teníamos derechos de educación, de trabajo y de participar en la vida política, teníamos todos los derechos y lo perdimos todo en un segundo”. “La situación de las mujeres en Afganistán cada día va a peor, les han privado de todos los derechos humanos básicos”, subrayaba la afgana.