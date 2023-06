El consejo de un doctor tras el fin de la obligatoriedad de mascarillas en hospitales: "A partir de ahora..."

Hoy, el Consejo Interterritorial debatía sobre la posible retirada de las mascarillas en aquellos lugares en los que aún no lo son: centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias. Finalmente, el Gobierno y las Comunidades Autónomas han acordado que las mascarillas dejen de ser obligatorias en estos lugares. A partir de ahora su uso será recomendado, en especial cuando haya síntomas de infección respiratoria.

El doctor Jesús Cabrillana, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, analiza en La Linterna si la decisión de que ya no sea obligatoria la mascarilla en estos lugares es positivo o negativo: “Estoy totalmente a favor de que no sea obligatoria”, aunque recuerda que ser “recomendable seguir usándola responsablemente cuando se tenga el más mínimo síntoma, pero que, en estos casos, no se tendría que tener contacto con los seres queridos” más vulnerables.

Año tras años nos hemos ido olvidando de todas aquellas precauciones que teníamos para no contagiarnos, como el uso de gel hidroalcohólico. El doctor explica que esta “fue una de las medidas que se instauraron porque no conocíamos bien cómo se transmitía y la medida más sensata, lógica y eficiente es la higiene de manos porque no iba a restar, solo iba a sumar”.

Hay una recomendación y esa es que se siga utilizando cuando haya síntomas de infección respiratoria. “El virus va a acabar siendo un virus como otro cualquiera, porque las cepas que sobrevivan son las que mejor se adapten al hombre. Los casos que vemos ahora mismo son como un resfriado, como otro cualquiera”, advierte mientras destaca la principal diferencia que tiene el coronavirus con otras infecciones de este tipo: “Los otros se transmiten con el frío, y el coronavirus no atiende a estaciones, por lo que si se tienen síntomas, lo mejor es quedarse en casa si no se tiene otra obligación”.

"No va a desaparecer, y lo tenemos que tener claro, ha venido para quedarse"

La mascarilla protege, sobre todo, a las personas de riesgo, a los mayores. El doctor recuerda que “antes de que se pusiera de moda hablar de las infecciones respiratorias por el Covid, ya moría mucha gente por la gripe, que es una enfermedad grave. La gripe dura una semana y, al igual que una neumonía, a las personas mayores les produce gran impacto. Hay que tener mucho respeto a las infecciones respiratorias porque puede causar serios problemas”.

Sobre la situación actual del Covid y su incidencia, Jesús Cabrillana afirma que “la gráfica lleva mucho tiempo plana, hay una incidencia bajísima. Pero también es cierto que ahora solo se hace pruebas a trabajadores sanitarios y mayores de 70 años”. El experto deja claro que el virus “no va a desaparecer, y lo tenemos que tener claro, ha venido para quedarse”, sentencia.

Para terminar, da unos consejos para viajar este verano: “Sentido común. Dentro del avión, en la cabina, sí que me parece importantísimo que haya que usar siempre la mascarilla porque estamos en un espacio muy cerrado durante mucho tiempo”. El doctor Cabrillana recuerda qué dos objetos debemos llevar junto a nuestro equipaje: “Siempre es importante llevar el gel y la mascarilla, a partir de ahora no se puede hacer una maleta en la que no se lleve mascarilla. No tenemos que usarla obligatoriamente, pero sí que hay que seguir usándola cuando sea necesario”.