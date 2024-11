Cindy, hondureña, vota por primera en Estados Unidos y habla alto y claro sobre su decisión: “Todo a favor”

Aunque la actualidad mande y, fundamentalmente, las informaciones se estén centrando en las terribles consecuencias que ha dejado la DANA (de la que hoy se cumple una semana) en la Comunidad Valenciana, Albacete y Málaga, no podemos olvidarnos de uno de los acontecimientos que marcarán la agenda global de los próximos años.

Son las elecciones estadounidenses, que se celebran esta noche en el país. En ellas, se decidirá si el próximo presidente es, de nuevo, Donald Trump por el Partido Republicano, o Kamala Harris, por el Partido Demócrata. Una disyuntiva decisiva que repercutirá no solo en el país, sino en todo el mundo.

Sea como sea, nada está escrito. Y es que, según pintan las últimas encuestas, está todo bastante reñido entre la candidata demócrata y el republicano.

Y hasta el país, precisamente, nos hemos ido. Desde Miami, Florida, se hace esta tarde 'La Linterna'. Un estado mayormente republicano, y que, curiosamente, está poblado en gran parte por latinos.

Desde las 7 de la mañana están abiertos los centros de votación. Como bien sabes, el sistema de votación es muy diferente en Estados Unidos y, por eso, son muchos los que no acudirán hoy a las urnas.

Expósito se encuentra ahora mismo en un centro de votación, que dice que, para ser el mediodía, está “muy frío y tranquilo. Hay mucha policía y aquí todos dan por hecho que en Florida Trump arrasa”.

El voto latino, fundamental en estas elecciones

Iván Alonso, miembro de 'La Linterna' se encuentra también en otro centro de votación de Miami. En este caso, se trata de una biblioteca pública con un gran aparcamiento, pensado, precisamente, para que muchos que vayan con coche puedan votar ahí.

Sin embargo, hay un pequeño problema, porque cuando se acerca, ve que no es un centro de votación al uso. Se trata de uno de votación anticipada, es decir, que estaba activo hasta ayer.

DPA vía Europa Press ¿Kamala Harris o Donald Trump?

A muchos votantes les ha pasado que han llegado ahí con la firme intención de votar, y se han encontrado con un código QR que los redirigía a otro centro.

Es ahí donde hemos conocido a José y Cindy, dos hondureños residentes en Estados Unidos. Llevan 24 años y 17 respectivamente en el país, y hoy es la primera vez que votan.

Su voto, igual que el de millones de latinos, es fundamental y decisivo en estas elecciones.

La clara opinión de Cindy, hondureña, sobre estas elecciones

A pesar de llevar tanto tiempo en este país, Cindy y José no habían votado jamás. Esta vez se han animado porque sí, creen que su voto es más decisivo que nunca.

Sin embargo, se han encontrado con que el centro al que han acudido, estaba cerrado hoy. “No podemos votar. No sabíamos que era un centro de votación anticipada, tenemos que escanear un QR y nos redirigirá” explicaban.

Harris y Trump

Para ellos, la situación está reñida y ven muy posible un empate. “Creo que está reñida, todos tienen que salir a votar porque puede hacer una pequeña diferencia. Salimos a último minuto y queremos decidir” decía José.

No es la misma opinión de Cindy, que sí se ha expresado claramente. “Yo pienso diferente, siento que es un Estado muy republicano, según lo que he visto en las encuestas están a favor de Trump. Sin embargo, eso no significa que yo voy a votar por Trump” sentenciaba.