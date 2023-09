Seguro que en los últimos días has escuchado mucho eso de "abuso de poder". Y es que ha estado en boca de todos desde que se desató el Caso Rubiales, en el que se argüía eso de que, el beso del expresidente de la RFEF a Jennifer Hermoso era un claro ejemplo de ello. Si miramos a nuestro alrededor, veremos que sí, que todos conocemos, si es que no hemos sido víctimas, a alguien que ha sufrido abuso de poder por parte de un jefe o de alguien que está en una posición superior a la tuya.

Es lo que le pasó a Rebeca que, años después, sigue recordando el infierno que vivió en su oficina. "Era una auténtica pesadilla, Estábamos en las reuniones y nos decía que no valíamos para nada, que éramos becarios y amenazaba con hacer una purga. Había bajas de ansiedad y depresión por un churro" explicaba en La Linterna.

De hecho, era tanto, que les solía decir a ella y al resto de becarios, a eso de las 20 o 21 de la noche, que tenían que realizar una tarea de forma urgente y, si no lo hacías, te amenazaba con despedirte. "Mandaba mensajes acerca de trabajo con un tono amenazante, agresivo y te sentías todo el rato pendiente de un hilo, que te iban a despedir".

En este caso ocurrió en el trabajo, pero también se viven situaciones en nuestro entorno o familia. Este comportamiento tiene un nombre, se llama síndrome de Hubris, y le preguntamos a la neuropsicóloga Aurora García Moreno cómo se manifiesta este síndrome. "Aperece de una forma progresiva, estas personas llegan al cargo con una función determinada, al principio con confusión, van cumpliendo objetivos, las cosas van saliendo bien y ahí llegan los halagos y se empoderan" comenzaba explicando.

Más tarde, embriagados de poder, se ven fuertes para hacer cualquier cosa, y es cuando "empiezan a endiosarse". "Cuando llegan al poder les transforma la manera de pensar y actuar y esa creencia de que el éxito durará siempre deja ver una personalidad que hasta ahora no era conocida por los demás. Llega una idealización donde se creen imprescindibles porque nadie hará mejor sus funciones, se alejan de la ética y la moral, cuando esa soberbia llega al máximo pueden tener algún rasgo paranoide, creen que los demás tienen envidia y quieren quitarles el puesto" explicaba.

El caso de Ignacio: miedo a ir al trabajo

Aunque no está claro si todas las personas podrían sufrir este síndrome, lo cierto es que García Moreno nos explicaba que hay factores genéticos y ambientales por los que puede presentarse este síndrome, que, sin duda "puede afectar a la estabilidad de la salud mental. Toman decisiones por sí mismas y no reconocen sus errores".

Es lo que le pasó a Ignacio, que llegó a tener miedo de ir a su propio trabajo, porque su jefe abusaba de su poder con él. "No quería salir de casa, me daba miedo empezar la jornada de trabajo porque me sentía como un trapo, ahora que han pasado tantos años prefiero ni pensarlo" expresaba.

Lo pasan mal, sin duda, porque se ven completamente anulados por sus jefes. "Él tenía un grandísimo ego que le impedía aceptar una crítica, éramos los demás los que lo hacíamos mal, controlaba cada cosa que hacíamos, con quién hablábamos y de quién éramos amigos" sentenciaba.