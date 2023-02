La carta por San Valentín de una niña de 12 años a su padre, que se quedó en Ucrania: “Hola Papá”

La carta de la pequeña Bozhena de 12 años ha conmovido a todo su colegio en Asturias. Un mensaje que, como su propia familia ha contado en La Linterna, envió el pasado 14 de febrero. Mientras la mayoría de sus compañeros enviaron a los chicos o chicas que le gustasen, la chica decidió escribir a su padre, que se quedó en Ucrania, donde aún sigue, mientras el resto de su familia se convertían en refugiados de nuestro país. Una carta que arrancaba con un “hola papá”.

Y es que, ¿qué estaba pasando el 23 de febrero de 2022 a las 10 de la noche? El Parlamento ucraniano aprobaba el estado de excepción, el Gobierno ucraniano denunciaba un ciberataque masivo a bancos y webs oficiales y Wall Street cerraba con una fuerte caída por el aumento de las tensiones en Ucrania. A esa hora exacta los ucranianos se iban a la cama sin saber que en unas horas su vida cambiaría radicalmente. De hecho para muchos sería la última vez que durmieran en sus casas, o con su familia. Y es que con el comienzo de la guerra cientos de miles de ucranianas abandonaron su país.





La carta de Bozhena a su padre



“Un año después de todo aquello podría hablarte de en qué punto se encuentra el conflicto, si se preparaban nuevas ofensivas, podría ofrecerte el último parte de bajas o explicarte qué armamento recibirá ucraniana en los próximos días. Pero no lo voy a hacer”, comentaba este jueves Ángel Expósito en COPE.

Así, explicaba el director de La Linterna lo que ha sido este año a través de las palabras de Bozhena, una niña de 12 años que desde hace unos meses vive en Asturias con su madre, sus abuelos, su tía y dos primos. Hace unos días, en el cole de Bozhena, les pidieron que por San Valentín escribieran una carta a la persona que más quisieran. Ella se la escribió a su padre, que está en Ucrania. “La carta habla por sí misma”, añade. Escucha la narración de Expósito de la carta de Bozhena en el siguiente audio.

Bozhena: “Siempre quiero llorar cuando te escribo”

"Hola Papá, en la escuela nos dijeron que le escribiésemos una carta a alguien que amamos, te escribo a ti. Cuando no ves a una persona por mucho tiempo, empiezas a amarla más y quieres verla todos los días, pero yo hice amigos y comencé a ir a la escuela. No tengo mucho tiempo para llamarte pero estoy tratando de liberarme un momento. Siempre me apoyaste, me dijiste que fuera fuerte, que no llorara. Siempre quiero llorar cuando te escribo a ti por que no puedo estar sin ti. En la frontera, en Polonia, en Alemania, en Francia y en España siempre me decías te amo hija, y yo te contestaba quiero volver a casa. Por eso te escribí esta carta a ti, mi papá, te quiero mucho. Feliz día de los enamorados



De Bozhena para mi padre"





Ljuba, madre de la niña: “Cada día miramos las alarmas”



Además, por los micrófonos de La Linterna ha pasado Ljuba, la madre de la pequeña, que asegura que “todos los días nos levantamos y miramos el mapa de alarmas de Ucrania, estamos contentos con las victorias del ejército y las ayudas que llegan”. Además, sobre el padre de la pequeña, el receptor de la bonita carta de San Valentín, asegura que “sigue allí y gracias a Dios todo sigue bien”.

“Tengo trabajo temporal pero es muy difícil no pensar en que tu ciudad está siendo constantemente bombardeada”, reconoce a Ángel Expósito, al que asegura que, aunque siempre le ha gustado España, “nunca había pensado que terminaría aquí de refugiada”.