Carmen Calvo se lleva un 'zas' por afirmar que la responsabilidad de la oposición es, precisamente, no hacerla

Te voy a decir una cosa, Mamen, bonita. Jamás agradeceremos a Sánchez que haya decidido tener de guardia durante el verano a la profesora de Derecho Constitucional. A la intelectual que ha sabido ver como ninguna otra que la ley de cuotas es como un impuesto. Porque para ella los impuestos son cuotas, pero de solidaridad. Solidaridad impuesta, que es la genuina.

Calvo, además, es una adelantada. Lleva ya varias semanas repartiendo culpas, por si al final toca repartirlas. Quien da primero da dos veces. Y allá donde va repite el argumentario del Partido Socialista. Es como los críos cuando te dicen que no han aprobado porque el profesor les tiene manía; no porque no hayan estudiado. Eso no. Pero como hasta a ella le debe de aburrir repetir siempre las mismas cosas, pues va innovando. Y, claro, cuando Carmen Calvo innova, esta sección justifica su razón de ser. El otro día fue a la toma de posesión de Lambán. Y ella es ver unos micrófonos y venirse arriba. Escuchen:

Vamos a ver, Carmen, bonita. Así que todos los partidos están concernidos. El verbo concernir se suele utilizar como intransitivo. Si lo quieres emplear como participio, es preferible usar implicados o afectados. Pero no importa. Dices que para las derechas, España no puede ser una palabra espléndida. Y haces una pequeña pausa y, añades, vacía. Carmen: ¿cuál es la relación semántica entre espléndida y vacía, para situarlas una tras otra como si se tratara de sinónimos? Y la tercera cosita, que es la más grande. Así que la responsabilidad de la oposición es poner una alfombra precisamente al partido al que se oponen. Es genial. Que igual la responsabilidad de la oposición es oponerse. Porque si es oposición y no se opone igual está siendo irresponsable… con sus votantes. Y dices que el PSOE tiene una mayoría clara. Claro. Pero no suficiente.

Así que, por afirmar que la responsabilidad de la oposición es, precisamente, no hacerla, la vicepresidenta del gobierno en funciones, Carmen Calvo, se lleva un