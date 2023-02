Begoña recibe a los voluntarios de la Fundación Mapfre: "Lo que cuenta son los pequeños gestos"

Begoña hizo su primer voluntariado cuando tenía 15 años. Colaboraba con varias organizaciones y llegó a ser presidenta de una Asociación Juvenil de voluntarios. Por eso tuvo muy claro, desde muy joven, que quería dedicar su vida a ayudar a los demás. Ahora trabaja en la Asociación San Vicente de Paúl donde es responsable de Voluntariado. Allí forma y recibe a los nuevos: "En ese primer día se entremezclan las emociones. Por una parte no saben qué se van a encontrar, qué van a hacer, si serán útiles... si se les notarán que no tienen experiencia. Incluso algunos se plantean cómo van a responder ante ciertas situaciones. En cuanto se encuentran con una mirada, una sonrisa o una palabra, esos primeros nervios desaparecen. Descubres el poder que tienes de trabajar en grupo. No estás solo, eres parte de algo mucho más grande".



La Asociación donde trabaja Begoña colabora día a día con la Fundación Mapfre en todo tipo de proyectos. Desde ayudar a personas sin recursos, hasta elaborar menús para los comedores sociales o dar apoyo escolar a los niños que lo necesiten. Dice Begoña que aunque los primeros días sean muy duros para los voluntarios, rápidamente se dan cuenta de la gran oportunidad que tienen por delante. "Lo importante es el ser y el estar. Lo que importa son los pequeños gestos que pueden hacer en su labor, la escucha, el juego, la conversación con alguna persona, el apoyo que puedan dar con un abrazo o una mirada. Incluso el apoyo que pueden dar cuando miran a una persona e incluso cuando la llaman por su nombre".



No hay un perfil fijo de voluntario; cada uno tiene una edad, un trabajo diferente o un motivo personal para ayudar a los demás. Pero todos tienen una cosa en común: las ganas de dar un paso hacia delante para intentar construir un futuro o mejor. "Al final es el encuentro con el otro lo que nos mueve. Y de ahí que muchos voluntarios nos comenten que quieren volver, que han encontrado su lugar, que han descubierto algo que merece la pena. Por lo que de alguna forma sacar tiempo a su vida porque les llena, les aporta y se sienten bien haciendo su labor. Sobre todo les anima saber que con pequeños gestos pueden hacer felices a otras personas".



Los miles de voluntarios de Fundación Mapfre ayudan cada año a más de 350.000 personas. Su recompensa, la mejor recompensa posible, es la recompensa emocional.



