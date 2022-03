Así se vive en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf

Tiba abandonó su casa con cuatro años... tuvo la mala suerte de nacer en el Sáhara Occidental en los años 70. Llegó con su familia al campamento de refugiados de Tinduf, en el suroeste de Argelia. Y allí sigue. Ahora tiene 47. Dice que allí el tiempo no pasa.

Tiba se fue de Tinduf cuando era un adolescente para seguir estudiando. Se asentó en Cuba durante un tiempo. Por eso habla tan bien español. Pero quiso volver. Ahora viven en el campamento 200 mil personas. Y digo campamento, y no campo de refugiados, porque él prefiere llamarlo así. Su pueblo, su lucha, está en esa tierra árida en la que no hay nada.

Pero desde que el pueblo saharaui llegó al campamento de Tinduf se han ido adaptando al terreno. Han creado un pequeño estado con todo lo necesario para sobrevivir... hay casas hechas con adobe, hay ayuntamientos y escuelas, hay hospitales, juzgados. También hay, después de mucho esfuerzo, lo más parecido a un sistema de agua potable.

Vivir allí es insufrible. En invierno la temperatura baja de los cero grados y en verano puede llegar hasta los 56. La salud de los saharauis es muy precaria. Más de la mitad de los niños tienen anemia, el 7,6% de la población sufre malnutrición aguda. Todo el alimento les llega gracias a la ayuda humanitaria porque allí no pueden cultivar nada. Pero las cantidades que les mandan las ONGs son cada vez menores.

Les dan lo básico: harina, aceite vegetal, cereales, azúcar. Muy pocas veces carne. Las que se encargan de organizar el reparto, son mujeres como Amal. Ella sabe español porque vivió con una familia de acogida cuando era pequeña, estaba enferma, y sus padres pensaron que se recuperaría mejor en España. Pero volvió a Tinduf. Nos ha contado que en el campamento, las mujeres tienen un papel fundamental. Además, trabajan en la administración del agua, de los alimentos, son maestras, directoras de las escuelas, enfermeras. Algunas, incluso, tienen formación militar. Son el eje de la sociedad.

La vida en el campamento de refugiados de Tinduf es desoladora. Y ya han pasado 45 años. Tres generaciones han nacido en ese desierto de piedra. Hay jóvenes que no conocen la patria por la que sus padres están luchando. Pero el pueblo saharaui no se rinde. Quieren lo que es suyo. Quieren volver a sus casas. Como te he contado, 200 mil personas viven en el campamento de Tinduf. Cada vez tienen menos ayuda humanitaria, el agua no es potable, allí no hay futuro. Pero no se van a ir, no van a dejar de luchar.