Así han cambiado los ataques de Hamás en los últimos años: "La metodología no se parece en nada a la habitual"

Lo que hasta ahora más ha sorprendido de la guerra con Israel es la capacidad militar que Hamás ha mostrado al mundo. Primero por el sorpresivo ataque que pilló de imprevisto a uno de los sistemas de defensa más poderosos del mundo. Y segundo por la cantidad de cohetes que fueron lanzados hace casi una semana. Fueron cerca de 4500 Qassam 3, de corto alcance y sin un sistema de guiado. Guillermo Pulido, analista de Defensa de la revista 'Ejércitos', explica en COPE que se trata de “cohetes artesanales de muy corto alcance, unos 15 kilómetros. Es un alcance bastante pequeño en comparación con el arsenal menos sofisticado que tiene Hamás”.

EFE/EPA/MOHAMMED SABER





Con el Qassam 1, a principios de 2001, la distancia de alcance era de entre tres y cuatro kilómetros, mientras que con el actual se podrían alcanzar hasta los 12 kilómetros de distancia. Se trata de un artefacto que puede provocar mucho daño. Sin embargo, es muy poco preciso, algo fundamental a la hora de intentar derribar un objetivo en un punto concreto: “Sirve para aterrorizar o para destruir edificio, pero para abatir columnas de infantería enemiga, como la precisión es muy mala, no tendrá un efecto muy grande”, explica el analista de Defensa. Se calcula que cada cohete que está lanzando Hamás le cuesta 600 euros aproximadamente, algo que contrasta con los cerca de 50 mil euros que le puede costar al bando enemigo.

Hamás: la evolución de la organización terrorista palestina

Ahora la pregunta está en saber quién ha estado detrás de esta maniobra y cómo se ha producido esta evolución en la forma de actuar de Hamás. Chema Gil, experto en seguridad internacional, cuenta en La Linterna qué diferencias fundamentales hay entre la ofensiva de Hamás del pasado sábado con los anteriores ataques cometidos por este grupo terrorista: “La metodología de Hamás no tiene nada que ver con la habitual. No se parecen en nada. Es una acción concertada, dotada de estrategia y táctica”.

EFE/EPA/YAHYA ARHAB





Chema sostiene que este ataque cuenta con una preparación a fondo y ayuda externa: “No es posible prepararlo en 48 horas. Hemos podido observar y darle una verificación a como ha sido todo el planeamiento del ataque del sábado. Creo que hay actores exógenos que han participado en la preparación y, seguramente, tiene mucho que ver con Irán y Qatar”.

¿Imitan los métodos de los terroristas del ISIS?

Se ha visto la crueldad y la violencia con la que Hamás trata a los secuestrados. Chema Gil explica cómo están acercándose al modus operandi de grupos como el ISIS: “Toda la conducta más abyecta que hemos visto, nos conecta de forma extraordinaria con todo lo que hemos visto hacer a Daesh en conflicto Siria e Irak. Han ido a causar el máximo pánico y terror. La respuesta de Israel va a ser muy contundente”.

Raqqa Media Center / Zuma Press / ContactoPhoto

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





El Ejército israelí ha anunciado este viernes el comienzo de "incursiones localizadas" en la Franja de Gaza, con tropas de infantería y tanques, para despejar la zona de "terroristas y armamento" y para localizar a las decenas de desaparecidos y rehenes en manos de las milicias de Hamás. Para el experto en seguridad internacional, esto es solo el inicio: “Creo que lo del sábado es de tal nivel de crueldad, que es inadmisible para un pueblo como el judío de que no haya una respuesta contundente contra Hamás”. Además, Chema apunta a un detalle clave para conseguir que el grupo terrorista no siga creciendo: “Mientras los palestinos no se enfrenten a los terroristas que dicen que les representan, este conflicto va a durar mucho tiempo. Mientras los palestinos no hagan conciencia de eso, esto va a avanzar”. También deja claro que esta situación se expande al resto del mundo: “Tiene una expansión en el mundo yihadista de todo el mundo. Lo que allí sucede tiene efectos aquí. No hay nada que más estimule a los radicales que acontecimientos como estos”.

EFE/EPA/YAHYA ARHAB





Para terminar, manta un mensaje al Gobierno de España: “Es necesario que el Gobierno no tenga mensajes tan diferentes porque la posición internacional de España se debilita. Eso es preocupante. Ni siquiera teniendo la presidencia de la Unión Europea estamos dando las respuestas de la comunidad internacional. Es un asunto muy complicado que no se soluciona con recetas de barra de bar como estamos oyendo por parte de Podemos y Sumar”, sentencia.