Así cambiará tu vida el euro digital, la nueva criptodivisa de la UE, y por qué tiene un límite de 3.000 euros

El Banco de España ha sido uno de los encargados por el Banco Central Europeo para realizar un piloto del Euro Digital. Un proyecto para estudiar cómo se debería implantar esta divisa en la Zona Euro y estudiar los mecanismos que deberían regular y supervisar esta nueva moneda. ¿En qué consiste este “Euro Digital”?, ¿Tiene las mismas complicaciones que las criptodivisas?, ¿Cómo nos va a cambiar la vida el dinero virtual? Mario Yáñez resuelve en La Linterna de COPE todas estas dudas.

¿Qué es este nuevo Euro Digital?

Tanto el Banco Central Europeo (BCE) como sus afiliados, los Bancos Centrales de la Zona Euro, llevan trabajando desde hace varios años en el desarrollo de la versión digital del euro: lo que se denomina, por sus siglas en inglés, las CBDC (Central Bank Digital Currency). El experto en tecnología explica que se trata de “una criptodivisa que pretende ser una alternativa más segura para los usuarios que criptomonedas como el Bitcoin, la larga lista de criptodivisas que actualmente o incluso las divisas electrónicas que ya están emitiendo y usando algunos países como Canadá o Japón, y otras con más “peros” como China o Rusia”.

Mario advierte que es una opción más segura a las criptodivisas y evitaría los problemas de volatilidad y especulación que tienen este tipo de moneda digital: “Aunque la tecnología subyacente sea la misma que las criptodivisas privadas, el planteamiento del BCE es que el euro digital sea un bien público y disponible para todos los ciudadanos, que tendrá paridad con el euro y que será emitido, supervisado y vigilado por los bancos centrales”. Otro aspecto clave es el de la privacidad: El BCE tiene el objetivo de asegurar por completo los datos personales de los consumidores, protegiendo así a la eurozona de la amenaza de otras monedas digitales, tanto en su uso, que tendría la misma discreción que el efectivo, como en el registro y control de las transacciones, que al estar encriptadas no podrían ser rastreadas por personas o empresas no autorizadas.

En principio, el uso de euros digitales no tendría ningún coste para los ciudadanos: “La intención es que el banco central se involucre en los pagos digitales y proteja así al consumidor, ya que al no ser una empresa privada no existe interés comercial en monetizar los pagos de los usuarios. Por lo tanto, tendría sentido que sus servicios básicos fueran gratuitos, por ejemplo, pagos entre personas como Bizum, transferencias, etc. Es decir, que el BCE también se encargará de facilitar la gestión de las cuentas corrientes digitales de los ciudadanos”.

Así es el proyecto piloto del Euro Digital

El Banco de España ha autorizado a una Fintech (una compañía de servicios financieros digitales) llamada Monei a emitir sus euros digitales. El proyecto se desarrolla en el marco del sandbox del Banco de España, que es un entorno seguro y controlado para pruebas y pilotos tecnológicos y financieros, y pretende ser el embrión del euro digital que está diseñando el BCE. Se van a emitir euros digitales a un reducido grupo de personas para testar la aplicación.

Mario explica cómo es la aplicación y en qué consiste: “Para conseguir los euros digitales, el usuario tiene que introducir su número de teléfono, cotejar su identidad mediante identificación por vídeo, y cargar el monedero con euros reales a través de Bizum. Solo está disponible para operaciones dentro de España y de forma automática, la aplicación crea tantos euros digitales como euros reales ha depositado el usuario (máximo 10 €). El dinero estará custodiado en dos cuentas de salvaguarda de BBVA y CaixaBank”. Es un experimento cuyo resultado permitirá recabar conclusiones y ver los desafíos técnicos del sistema: operaciones, custodias, cuentas, problemas de fraude o blanqueo, ciberataques, robos, etc., para posteriormente en otoño de este año 2023 presentar la primera propuesta legislativa.

Posibles consecuencias del Euro Digital: ¿afectará a los bancos?

Si el euro digital sale adelante, podremos tener nuestro dinero en el Banco Central y no nos harán falta las cuentas corrientes en los bancos comerciales. El experto explica que, a pesar de esta posibilidad, “el BCE no quiere competir con los bancos comerciales, que ya se habían mostrado preocupados ante la posible pérdida de clientela si el euro digital ofrecía cuentas corrientes digitales gratuitas y todo tipo de operaciones. Así que tendrá algunas limitaciones: El BCE no ofrecerá cuentas a los ciudadanos o como mucho una app o monedero con un límite de 3.000 €, y no permitirá domiciliaciones o pagos programados como recibos, pagos de nóminas, facturas, etc. Es decir, por ahora un uso muy similar al que podemos hacer con el dinero efectivo”.

En cuanto a la privacidad y la protección de datos en estos entornos totalmente digitales donde los bancos tienen todos nuestros datos, Mario señala que “es curioso que ponemos el grito en el cielo cuando hablamos de que los bancos o nuestros gobiernos puedan acceder a nuestros datos o a la trazabilidad de nuestras cuentas, cuando, por otro lado, se lo regalamos a Facebook, TikTok o Amazon. Es para hacérselo mirar. En cualquier caso, el BCE está trabajando en mantener un equilibrio entre la privacidad de los usuarios y el control de los mismos, pues hay que evitar que el euro digital sea un agujero para la evasión fiscal y la financiación del terrorismo, pero sin mermar la privacidad y la flexibilidad para los ciudadanos”, apunta.