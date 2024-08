La Ley Trans, aquella que entró en vigor en febrero del año pasado, sigue dando que hablar. Mientras, su principal propulsora, Irene Montero, vive alejada del tremendo descalabro que ha generado. Durante todo este tiempo, los españoles hemos sido testigos directos de cómo la lista de personas que acuden al Registro Civil para tratar de burlarla no ha dejado de crecer. Y eso que el propio Consejo General del Poder Judicial avisó al Ministerio de Igualdad de las consecuencias que traería consigo.

Por poner un ejemplo, Patricia ha sido víctima de maltrato a manos de su ya ex pareja. Ella fue valiente y llegó a denunciarle, pero él no se quedó atras, se cambió de sexo. Parece que ahora basta con llegar allí, decir que te sientes mujer, firmar un papel y listo, todo por esta ley. No se queda atrás el caso del ertzaina que hemos conocido esta misma semana, quien tras agredir a su esposa con un cuchillo, se ha librado de 15 meses de prisión por hacer lo mismo que el anterior.





¿Ha dejado el PSOE atrás el feminismo?

Han sido muchas las asociaciones que han presentado quejas. La Alianza contra el Borrado de las Mujeres presentó una serie de enmiendas a todos los partidos políticos porque sabían lo que podía pasar. Aun así, se esforzaron por pedir que no se permitiese el cambio de sexo a varones con antecedentes por violencia machista, algo que no se ha hecho.

Para tratar este tema ha estado en 'La Linterna' Ángeles Álvarez, exportavoz de Igualdad del Partido Socialista, quien cree que su partido abdicó del feminismo "en el momento que dejó de escuchar a las mujeres que le habían acompañado para hacer políticas públicas y exitosas". Como afirmaba, "cuando se deja de escuchar, se empiezan a cometer errores".





No se ha cortado en recordar que esta fue una ley aprobada por la vía de urgencia, sin ni siquiera la participación de algún que otro experto en el Congreso de los Diputados el día de su aprobación. Pero no fueron las únicas que alertaron del problema, también lo hizo el CGPJ, el organismo que puso de manifiesto que las modificaciones que se introdujeron "eran absolutamente insuficientes".

¿Existe fraude de ley?

Aun así, ha advertido a los medios de comunicación que "no existe fraude de ley", sino una que genera inseguridad y utilizan correctamente los agresores. "Estamos ante una norma legal que no pone condición para hacer el cambio registral de sexo". El problema, según ella, es que "lo vamos a ver gota a gota", es decir, con los propios menores, quienes pueden acudir a su centro educativo y hacer que un profesor lo cambie sin informar a los padres. Esta situación está en los 14 protocolos educativos del país.

La propia histórica de la política ha contado a Jorge Bustos una experiencia relacionada con el tema que se dio mientras impartía unos cursos. Fue ahí donde una mujer le comentó que su hija, enferma de endiometrosis, "llegó un día a casa diciendo que se iba a cambiar de sexo para dejar de tener la menstruación y no pasar dolor". Es por ello por lo que terminaba por recordar a los profesionales de la medicina que "tienen una responsabilidad directa" respecto a este polémico asunto.