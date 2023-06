Ángel Expósito señala a dónde irán los votantes de Ciudadanos y qué pensó de Arrimadas cuando ganó en Cataluña

El director de La Linterna, Ángel Expósito, analizaba este viernes a qué partido político irán los votos de Ciudadanos y qué pensó a nivel personal de Inés Arrimadas, que acaba de retirarse de la política, la noche que ganó las elecciones catalanas de diciembre de 2017. Lo ha hecho en una nueva entrega del videoblog 'Camino hacia el 23J', en el que repasa el panorama político apenas unas semanas antes de la cita electoral de las generales.

“Se confirma que, a veces, la política es una trituradora de carne, de carne humana. En este caso: capítulo Ciudadanos. Yo estaba hace 6 años aproximadamente en Barcelona cuando Arrimadas ganó las elecciones de Cataluña, impresionante. En pleno procés, en plena locura, en plena vorágine, aquella noche, en la Plaza de España, bajo el Castillo de Montjuic, Arrimadas ganó las elecciones y yo pensé “esta tía es un tiro, va a llegar a donde quiera”, explicaba el comunicador de COPE.





¿Qué ha pasado con Ciudadanos?



“Luego la vida hizo que la decisión, no sé si equivocada, ahora todo el mundo es listo, de Albert Rivera empezara el principio del fin”, criticaba el director de La Linterna. “Arrimadas se vino a Madrid, al parecer por cuestiones personales, otros no opinan lo mismo. No se presentó si quiera a la investidura a sabiendas de que iba a perder”.

“Y desde entonces hasta hoy, poco a poco hasta la derrota final. La gran incógnita: ¿a dónde van a ir esos votos? Si nos fijamos en el 28M, hace unos días, esos votos han ido al PP. El centro liberal, tiene toda la lógica, y más con Feijóo al frente. Dicho lo cual: la política es una trituradora, los partidos de centro en España, todos han pasado por lo mismo. UCD, CDS, UPyD, y ahora Ciudadanos. Y la duda, ¿a dónde irán los votos? Todo indica que al PP”, concluye.





El pacto entre PSOE y PNV



Además, el comunicador de COPE ha querido analizar todo lo que ha ocurrido en la actualidad política en esta última semana: “PNV y PSE oficializan su pacto para dejar fuera a EH Bildu. El PSE se quedará con la alcaldía de Vitoria y el PNV con la diputación de Guipúzcoa. Primera conclusión: Sánchez se ha dado cuenta de que puede perderlo todo por pactar con los herederos de ETA y ahora intenta sacar la pata. Le da igual traicionar a las víctimas o a los verdugos. Su Sanchidad es así”.



“Cascada de dimisiones en Podemos tras la debacle electoral. Diez consejeros en Castilla-La Mancha, el secretario de Organización en Canarias. La cúpula de Podemos en Baleares pone sus cargos a disposición después de un «resultado catastrófico»”.



“Todos menos Pablo Iglesias. Que ahí sigue el tío, dándonos lecciones desde su ridículo.



Los históricos del PSOE le piden a Sánchez que no «persevere en la estrategia del fracaso» y vuelva a «consensos básicos para España». Nicolás Redondo: «Mi partido ha iniciado una época discursiva muy parecida a los años treinta".



“Doscientas personas respaldan el acto del colectivo Fernando de los Ríos, entre ellos exministros de González y Zapatero. Alberto Garzón no se presentará a las elecciones. El todavía ministro de Consumo continuará como coordinador de Izquierda Unida, pero no concurrirá en las listas de Sumar”.



“¡Virgen Santa! El mundo se va a la mierda. Garzón no se presenta a las elecciones, ¿qué va a ser de nosotros? Feijóo sitúa a Bendodo, Gamarra y Tellado al frente de la campaña. Borja Semper seguirá de portavoz de campaña. Feijóo diseña un grupo parlamentario con perfiles para dar el paso al Gobierno”.