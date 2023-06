Ángel Expósito recuerda la pregunta por la que le echaron de clase en la universidad: "Por listo"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, recordaba este lunes la pregunta por la que la profesora le echó de clase el primer año de universidad, en clase de Comunicación. Tanto él como Jon Uriarte aprovechaban este lunes la sección del programa 'He visto luz' para hacer memoria con sus momentos más complicados como estudiantes e, incluso, para lanzarse un reto el uno al otro.

Y es que este lunes arrancaba la EVAU, la selectividad. Arrancaba en parte de España y, poco a poco, lo hará en el resto. Por eso, COPE te ayuda a superar el acceso a la universidad. “Para ello tengo a Jon Uriarte que hace tanto tiempo que le echaron del colegio que creía que la EVAU era un tipo de hamburguesas”, bromeaba el director del programa.









El reto de Expósito a Uriarte por los estudios



En la EVAU debes demostrar que los años de estudio no han sido en vano, y que recuerdas lo estudiado, como explicaban ambos comunicadores. Por eso, lo mejor es repasar todo con alguien de confianza, como hace Ángel Expósito con Manolo Lama en un clásico momento de La Linterna:

“A ver, Expósito, te voy diciendo nombres, a ver si te suenan: Rafa Nadal, Pau Gasol, Novak Djokovic, Iker Casillas, Sergio Busquets, Fernando Alonso, Carlos Sainz...

“¿Cuál de los dos?”

“Va a estar el padre”.

“Vamos a ver, me dice “Carlos Sainz” pues, ¿cuál?”, se justificaba el periodista. Así, argumentaba Uriarte que “de esta forma te avalúas constantemente, como han hecho ellos dos, es lo que proponemos desde la Cadena COPE”. Otro consejo que lanzaban: estudia con otros compañeros, y de esa forma reforzarás tus asignaturas menos fuertes. “La clave está en elegir bien las preguntas y los temarios que quieres responder cuando toca el día del examen y responder primero a las preguntas que tienes más claras”, explicaban.

Así, el periodista vasco trataba de averiguar si el director de La Linterna tenía en su juventud “la carpeta con fotos de Samantha Fox”. No obstante, el comunicador lo negaba. “Bueno, de alguna más anterior”. “Tampoco, yo iba a estudiar”, respondía contundente. Hasta el punto que se retaban: “¡Un día comparamos las notas, gilipichi!”.





La frase por la que echaron a Ángel Expósito



Así, el director del programa ha querido recordar el día en el que le echaron de clase en la universidad por una simple pregunta: “Oye, a mí me preguntaron en cierta ocasión que dijera algo 'atemporal y aespacial'. En comunicación, en primero”. Pero, ¿qué respondió para que tuviese que salir? Escúchalo en el siguiente audio.

“Por listo. El listo del Martín Serrano”, reconcía. Así, Uriarte ha recordado que alguna vez le preguntaron “cuánto vivió Lope de Vega” y respondió: “lo sabía, pero que no iba a decirlo porque era muy educado, y también me echaron”.

Volviendo a la EVAU, también ayuda o perjudica a tu nota media, por eso es clave que lo hagas bien si quieres acceder a una carrera complicada o importante, y la media no es buena, por culpa siempre de algún profesor. “A mi me pencaron con un 7 en inglés porque decía la profesora que no me había esforzado”, reconocía Jon Uriarte. Y es que también puedes usar el 'modelo pandemia' todavía en la actual EVAU, que son 4 opciones y es más asequible.