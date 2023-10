Ángel Expósito y su equipo, testigos del infierno del Tapón del Darién: "No queremos verlo"

Ángel Expósito, director de 'La Linterna' de COPE ha ido a uno de los sitios más peligrosos del mundo. Ha estado, con parte de su equipo, en la selva que une Colombia con Panamá. El próximo lunes descubriremos todo lo que han vivido y los testimonios que han recogido en el 'Tema del Día'.

"Cualquier reportero querría estar allí. Hemos cruzado el golfo de Urabá, desde una costa a otra de Colombia hasta la frontera de Panamá, y hemos llegado hasta el Tapón del Darién, un lugar infernal donde este año medio millón de personas, la mayoría venezolanos, han cruzado con destino a la frontera de Estados Unidos. Es acojonante el sitio".

No solamente es peligroso desde el punto de vista de la inmigración, es que "nosotros conseguimos cruzar con una patrulla de la armada colombiana. Te enseñan fotos de los cadáveres flotando en el golfo del atlántico. Conseguimos llegar hasta la otra orilla y los cadáveres están en las riberas de la selva. Allí no entra nadie".

Cuenta Expósito Paco González en 'Tiempo de Juego' que "allí solo mandan las mafias de coyotes que dejan a los cientos de miles de migrantes en las puertas del camino de la selva, cargados con los niños, a rastras las mujeres. Y echan a andar 4.700 kilómetros atravesando Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y todo México hasta la frontera de Estados Unidos".





El director de 'La Linterna' se ha encontrado a "venezolanos, sin absolutamente nada. También a colombianos y ves también cientos de chinos. Llegan por dinero, duermen en hostales en la costa colombiana mientras los demás están tirados por las aceras y ellos pagan a los coyotes para que les acerquen hasta Estados Unidos".

¿Consiguen cruzar o no? "La inmensa mayoría no. Y si no cruzan son devueltos: o muertos o vivos. Ese es el drama de la migración".

Entran por la frontera de Texas hacia Nuevo México y, una vez que están allí, "si el estado es republicano, los cargan en autobuses y los reparten por capitales demócratas".

Si los rechazan otra vez hacia México, ellos te dicen que "no hay retroceso. O llego o me muero. Ese es el drama de la inmigración y no queremos verlo".