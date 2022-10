Ana Rosa Quintana se sincera con Ángel Expósito sobre su futuro profesional tras su vuelta a Telecinco

La presentadora Ana Rosa Quintana ha pasado este lunes por los micrófonos de 'La Linterna', donde se ha sincerado con Ángel Expósito sobre cuál será su futuro profesional una vez ha regresado tras su lucha contra el cáncer. Y es que la periodista ha sido uno de los grandes protagonistas del día tras su vuelta al frente de 'El Programa de Ana Rosa' donde, en un alegato que se ha hecho viral, ha asegurado que su presencia ahí se trataba de un 'milagro'.

“Todo el mundo me decía que he acabado el tratamiento, que qué bien. He acabado el tratamiento, pero esto es muy largo. Hasta que a mí me den el alta Dios dirá”, explicaba en COPE este lunes, donde ha confesado sentirse muy emocionada, ya no por las muestras de cariño que ha recibido en su llegada a plató y en los mensajes, sino cada día de los últimos 11 meses.

“No es fácil de asumir que te quiera tanta gente, es raro”, aseguraba a Ángel Expósito. Además, ah querido subrayar el papel fundamental que ha tenido su familia durante todo el tratamiento. “Yo he tenido la suerte de tener un entorno familiar que me ha protegido, que me ha cuidado, que me ha querido, que mi marido ha venido cada día conmigo a cada tratamiento, que mis hijos han estado pendientes de mí”. En contraposición, pone en valor a las mujeres que se enfrentar al cáncer de mama solas: “Pero es que hay mujeres que van en metro a la quimio, que vuelven a su casa y tienen dos niños pequeños, que no llegan a fin de mes o no tienen una pareja que las cuide. Es tan importante sentirte a salvo y segura. Por favor, nunca perdáis a vuestras amigas, cuidadlas, que son para toda la vida”, concluye.









El detalle que tuvo una señora que le paró por la calle



Ana Rosa ha querido recordar también todas las muestras de cariño que ha recibido en plena calle estos últimos meses. Concretamente, ha querido recordar varios episodios en los que personas le han parado por la calle e incluso han tenido detalles personales con ella: “Uno no es consciente, y ha sido tan tremendo, no sólo mis compañeros, ¿tú sabes la cantidad de gente que me ha parado por la calle, me ha dado una estampita, que me decían que tenían un grupo de oración? Ha sido tan emocionante”, explica en 'La Linterna'.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





El futuro profesional de Ana Rosa



Explica Ana Rosa que para ella, volver ha sido volver a su vida. Pero, ¿qué responde cuando Expósito le pregunta por su futuro profesional una vez ha regresado? “¿Retos profesionales? No sé, los que me pongan por delante, pero yo tenía que volver y devolverle a mi equipo el cariño”. Y es que insiste la periodista en que ya no vive haciendo planes. “Después no sé lo que haré, no sé cuánto tiempo estaré, ya no hago planes, vivo el día a día e intento disfrutar al máximo, al final somos unos obreros de micrófonos, somos felices haciendo lo que hacemos”, comenta.









“De verdad, tengo una deuda eterna, hasta el último redactor, todos los días durante los 11 meses, todos mis compañeros me han mandado mensajes de alientos”, se sincera la presentadora de Telecinco. Asegura que la emoción es tal que se siente como una novia que acaba de casarse. “Es como el día que te casas, te pasan tantas cosas que no te enteras de nada, mañana con la magdalena y el café con leche empezaré a ver lo que he vivido”, concluye.