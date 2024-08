La predicción del Almirante Garat de qué pasaría en España si se recuperase la mili obligatoria

Durante la Guerra Fría, los ejércitos convencionales perdieron importancia bajo la idea de lo que se llamaba: equilibrio nuclear estratégico. Se pensaba que el mundo se llenaría de pequeños conflictos y que las grandes potencias mundiales mantendrían un equilibrio “pacífico” a base de utilizar el miedo nuclear. A pesar de ello y tras unos años de relativa paz, la inestabilidad fue cobrando cuerpo, especialmente a cuenta de Moscú. Actualmente, la OTAN ha reforzado sus defensas en los países limítrofes con Rusia y la Unión Europea ha comenzado un rearme que no es más que el reflejo del temor que inspira Vladimir Putin.









Lituania, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Letonia, Austria, Grecia y Estonia ya tienen actualmente algún tipo de servicio militar obligatorio, y la semana pasada Dinamarca ampliaba ese servicio masculino a las mujeres, algo que también han hecho Noruega y Suecia. Otros países como Alemania o Francia, han deslizado la idea de recuperar lo que comúnmente conocemos como 'la mili'. Así, ¿sería posible que España, o los países más cercanos a nosotros, recuperemos el servicio militar obligatorio?





El interés de algunos países en recuperar la 'mili'

La Ministra de Defensa, Margarita Robles, ha negado que vaya a volver la obligatoriedad. Nuestro país eliminó este planteamiento hace no tanto, el 9 de marzo de 2001. Lo hizo Aznar tras un pacto con Jordi Pujol, lo que obligó a sustituir paulatinamente las quintas por unas tropas profesionales y, aunque la medida fue bien acogida, sólo Felipe González dio argumentos para oponerse.

Hoy, el ejército alemán, por ejemplo, no consigue atraer nuevos soldados. El año pasado reclutó a casi 19.000 y, de ellos, uno de cada 10 es menor de edad. El ejército alemán no logra cumplir sus objetivos y por eso quiere legislar el servicio obligatorio antes de 2025.

Francia, Alemania o incluso algunos altos mandos militares de Reino Unido han deslizado la idea pero, a nivel práctico, ¿por qué lo hacen? Guillermo Pulido, analista en la revista Ejércitos explica en La Linterna la parte positiva: “El beneficio sería que el Gobierno podría tener un ejército bastante grande con costes bajo, además de uno muy bien formado si dura más de un año”.





El escenario en España si volviese la 'mili'



Una persona que conoce perfectamente el cuerpo es el Almirante Juan Rodríguez Garat, que cuenta en La Linterna que está “en contra” de devolver la 'mili' a España, pero “con matices”. “La mili tiene varias funciones, una es preparar un ejército más numerosos cuando, como en Alemania, no hay vocación”, aclara. Otra de esas funciones, apunta Garat, es también “crear amplias reservas, lo que da a lugar a ejércitos pasivos, enormes y poco eficaces”, que es lo que podría ocurrir en nuestro país. Incluso pone un ejemplo: “El ejército argentino era tres veces más grande que el británico, y no consiguió ganarle en las Malvinas”.









La tercera razón para Garat sería “intentar infundir valores a la juventud”, algo que discute que, si ese es el problema, “el ejército no sería la herramienta útil para eso”, aunque reconoce que la mili en su día “consiguió sacar a España del analfabetismo en la posguerra, pero ahora no es el mismo escenario”. Además, recuerda que en España hay suficiente vocación para llenar el ejército. “Otros que están más próximos a Rusia y son más pequeños, tienen más motivos para estar inquietos y deberían aumentar el reclutamiento en un 15%”.





El impacto de la mili en Finlandia

Uno de los últimos puntos que señala el Almirante Garat es que en España nos hemos olvidado de cómo terminó la mili en España, cuando “sólo una porción de los llamados acudía al servicio militar, y se llegó a convertir en un escándalo social”.

No obstante, lejos de España, uno de los países que han implantado o recuperado la mili obligatoria, por ejemplo, es Finlandia. Victor es un español que lleva casi 20 años viviendo en Helsinki. Trabaja como ingeniero informático y cuenta en La Linterna que el servicio militar en su país es un motivo de orgullo. Son muchos los que se alistan de forma voluntaria, incluido mujeres.









Así, Jordi Sauret, profesor de Análisis Electoral de la Universidad Abat Oliva CEU, sentencia que, en la actualidad, en la opinión pública española “no se respira este clima ni se percibe, porque la amenaza de Rusia nos queda muy lejos”. “Eso no significa que la opinión pública no decide que tiene que haber un ejército, no tenemos un antimilitarismo absoluto, porque ha colaborado con ayudas humanitarias, pero España no está preparada para que haya muertes de militares en objetivos españoles que no se entienden que sean nacionales”, concluye.