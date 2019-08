Alejandro Fernández en 'La Linterna': "España Suma es una forma de evitar que destruyan el Gobierno"

Durante la tertulia de este viernes en 'La Linterna' de COPE, hemos tenido la ocasión de hablar con el presidente del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández, que analiza la actualidad catalana y nacional junto Mamen Vizcaíno y sus colaboradores Julio César Herrero y Carmelo Encinas.

Mañana se cumplen dos años de los atentados de Barcelona y Cambrils y el 'popular' asegura que "van a acudir a todos los homenajes, porque aunque no negamos la politización de algunos actos, como el oficial, pero hemos decidido acudir porque al final el cometido es homenajear a las víctimas".

Respecto a si se ha notado la entrada del PSC en el gobierno de Colau, Fernández asegura que "el socialismo catalán ya estuvo en la anterior legislatura de Ada Colau, aunque posteriormente les echaron. Sin embargo si que hay un reconocimiento de un problema grave de seguridad ciudadana y creo que ambas formaciones están haciendo de bombero pirómano. Lo han creado al hacer una pedagogía en los últimos cuatro años, que no es la causa directa, pero si de que se genere la idea de que Barcelona se ha convertido en la ciudad sin ley de Europa. La gran capital europea donde la gente campaba a sus anchas. Y cuando haces eso pues pasa lo que está pasando ahora, que es una ciudad sin ley y una de las ciudades más inseguras de Europa. No son episodios puntuales porque los datos son objetivos. Ella dice eso porque está absolutamente desarbolada y es algo que ella ha creado y ahora no es capaz de darle la vuelta".

Respecto a la marca que ha registrado el PP con el nombre de 'España Suma', Alejandro Fernández asegura que en estos casos "hay que ser y generosos y tener una visión no de partido sino patriótica y realista. Es una forma de evitar que aquellos quieren destruir el Gobierno de España y el marco de la convivencia surgido después de la Transición y recuperar el odio de las dos Españas".

A la pregunta de Julio César Herrero que si 'España Suma' le viene bien al partido popular para recuperar a la gente que perdió en favor de Ciudadanos, el popular cree que "de cara a una eventual repetición de las elecciones hay que ser prácticos. El Partido Popular es el gran partido del centro derecha en España y lo ha vuelto a demostrar en las autónomicas y municipales, con una distancia muy grande respecto al resto de partidos. Pero aquí hay que evitar que haya un 'Gobierno Frankestein' en España. Sería una coalición electoral puntual para maximizar fuerzas y conseguir que esa fuerza que tiene el centro derecha en España se traslade a una mayoría en escaños".

Carmelo Encinas le recuerda que desde Ciudadanos ven esta "unión" como inviable, a lo que Alejandro Fernández asegura que "si eso es así sería fácilmente explicable que los referentes intelectuales más potentes se han ido porque están en contra de esa estrategia. Estamos lanzando algo que ha funcionado y que sería absolutamente necesario para recuperar una victoria electoral en las generales. En Ciudadanos siguen la estrageria contraria, pero a veces las circunstancias puede llevarles a cambios de opinión", concluye el presidente popular en Cataluña.