Abascal se lleva un 'Zas' por vetar y atacar a los medios de comunicación

Este miércoles en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al candidato de Vox para las elecciones generales, Santiago Abascal. Eso sí, sobre el nombre de la organización matiza Herrero: “Bueno, de Vox no. Del “movimiento patriótico de salvación de la unidad nacional'”, Ya que es lo que dijo Abascal el otro día en Palma. “O sea, un salvapatrias, de toda la vida”. Eso sí, Julio César Herrero ha asegurado que va a apuntar algunas de las cosas buenas de Vox.

La primera, detalla con ironía el periodista es que haya conseguido que durante unos días se discutiera sobre el uso de armas, que es “un tema que nos preocupa mucho, según todos los indicadores”. La segunda, que haya conseguido que “discutiéramos sobre la caza, que es también otro de los temas fundamentales en la vida diaria del personal”. La tercera, que haya dejado claro “el respeto que le merece la libertad de expresión, de opinión y la pluralidad informativa”, añade Herrero también en tono irónico. El vicepresidente del movimiento, Víctor Sánchez Coello, hablaba este sábado de su intención de cerrar un canal de televisión:

El líder del partido, Santiago Abascal, aseguró que el vicepresidente “se vino arriba, pero que solo piensan cerrar las públicas”. Vamos a ver Santiago. Habéis vetado a periodistas en vuestros actos, habéis roto las relaciones con los medios que desvelaron vuestra estrategia sobre cuándo y a quién conceder entrevistas (que no hay que ser muy lince para darse cuenta), y habéis reconocido sin pudor que no tenéis obligación de hablar con los medios críticos. Y es verdad. Lo que ocurre es que eso da muchas pistas sobre si se tolera la crítica o no y la actitud ante formas de ver las cosas que no coinciden con la tuya”.

Así que, por “recurrir al veto, a la censura y a la purga ante quienes piensan diferente”, el candidato del movimiento patriótico de salvación de la unidad nacional a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, se lleva un “¡Zas! ¡En toda la boca!