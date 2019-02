Expósito: "No entiendo que España no lidere el tema de Venezuela"

Tiempo de lectura: 1



Tres focos informativos acaparan hoy las portadas, las previsiones y las dudas. La ayuda humanitaria con mil incógnitas en Venezuela; el disparate catalán que se ha convertido en un esperpento y la política española, en plena campaña electoral, tras el ridículo inenarrable del librito de Pedro Sánchez.

Por partes, de mayor a menor. Venezuela ante la hecatombe. Un desastre humano que no humanitario para que no me regañe el profesor Vilches. Una catástrofe de miseria en el país más rico de América Latina que se ha ido gestando poco a poco, ante la inacción del mundo, cuando no, con la colaboración del mundo. mira Podemos.

La transición en Venezuela hacia la libertad y el mercado no va a ser fácil. Acabar con el Régimen Chavista resultará mucho más difícil que la propia Transición Española. La violencia en cualquier esquina, el hambre física, la mugre, la sarna y el desastre sanitario no se arregla con unos camiones de ayuda humanitaria. Va a ser cuestión de muchos años, de mucha geoestrategia.