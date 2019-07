¿Tú te fías de un pacto educativo, defensa o un Código Penal con Podemos en el Gobierno?

Esta mañana he ido a pagar impuestos. El IBI cumple a fondo de este mes de julio y casi me pilla el toro. Como tú… autónomo, la semana pasada pagamos el IVA, los seguros sociales, en junio soltamos el primer plazo del IRPF, en noviembre vendrá el segundo y a la vuelta del verano, ooooootra vez el IVA trimestral.

Se siente el recordatorio, pero seguro que todo lo que he dicho ya lo has sufrido y/o ya lo sabías, así que… ajo y agua.

Bueno, pues con este cuerpo, a la entrada y a la salida del banco me he topado con sendos vecinos y los dos han coincidido en lo mismo: “¿Qué…? ¿A pagar impuestos?... ¿y luego te vas al Congreso?... ¿Y no te dan ganas de…?

Y ahí lo dejo porque lo que me dijo el vecino –y yo asentí- no es reproducible.

¿Son conscientes nuestros políticos, en general, de izquierda a derecha, del espectáculo y el ejemplo que están dando? Dicho de otro modo, y a sabiendas de cometer alguna injusticia, ¿se puede trabajar menos y cobras más?

¿Y de la nueva política, qué? Los mismos tics y los mismos vicios. Cargos, fotos y postureo.

Hablando de postureo, ¿son conscientes del teatro que están representando? No sé qué es peor, si la desinstitucionalización de la cosa pública, o el descreimiento total hacia la política, ¿no se dan cuenta del daño?

Puede que esté haciendo un ejercicio de melancolía o de masoquismo, no sé, pero ayer ya lo comenté. Hicimos 'La Linterna' en la puerta de la Sala Constitucional del Congreso bajo los retratos de los siete padres de la Constitución, ¿no son conscientes del nivel…del nivelón?

En este sentido, los políticos son un reflejo de la sociedad que representan. No han surgido por generación espontánea, les hemos votado. Así que si hablamos de su nivel… creo sinceramente que también deberíamos hablar del nuestro como periodistas, abogados, pagadores de impuestos y votantes.

Más de un cuarto de nuestro parlamento es antisistema. Si sumas a Podemos, Esquerra, Batasuna, Convergencia o como se llamen ahora, te plantas en un Congreso con más de un 25 por ciento que querría reventar el propio Congreso. Y ahí lo tienes, conspirando, golpeando y por supuesto, cobrando.

Esto en el Congreso y ante el Gobierno de España, pero es que seguimos sin gobierno autonómico en Madrid, Navarra, La Rioja, Región de Murcia, Aragón o Cataluña porque para lo que hay ahí… ya me contarás.

Ayer, Pedro Sánchez rehuyó del tema catalán como de la peste, como si no existiera, y nadie reparó apenas en una clave que a mí me parece fundamental. En otoño habrá sentencia del Tribunal Supremo en el Juicio del Procés. Y un estado serio – que es lo que no somos – debería pertrecharse para la que avecinará. Y si no, al tiempo.

La desazón se confirma en tres preguntas, ¿quién es más extremo, Pablo Iglesias, Rufián o los cuatro de Batasuna… o los diputados de Vox? ¿Se puede gobernar, lo que sea, con unos políticos creados por Hugo Chávez y alimentados por una televisión iraní? Y la última, ¿tú te fías de un pacto educativo, de una defensa nacional, de la política exterior o de una reforma de la ley electoral… negociada, pactada y defendida por Pablo y sus amiguis?

Y… ¿ahora qué? Pues lo más probable es que vete tú a saber, el jueves saldremos de dudas. O nos plantamos en septiembre para un segundo round previo y último antes de otras elecciones en noviembre…

… o Pedro Sánchez sale investido presidente de un gobierno imposible.

Eso sí, si sale, por lo que más quiera, que hagan ministro a Monedero