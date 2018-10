Expósito: “Torra y Puidemont no deberían marcarnos la agenda”

Anoche en el cascabel con Antoñito Jiménez... En 13tv... Tuvimos un pequeño debate periodístico. Yo comenté entre las claves del día... Los datos de inmigrantes irregulares llegados a España en lo que va de año. Hasta septiembre... A falta de tres meses para concluir 2018... Ya hemos batido el récord histórico de entradas. Se prevén 50.000 para final de año.

Antonio... Se preguntó en voz alta... ¿y por qué no se habla de eso apenas? ¿ya no es un problema? ¿no siguen huyendo y llegando?

Tiene razón Jiménez. Pero la culpa es nuestra. Porque el primer trabajo de un periodista es la selección del tema, del reportaje o de la noticia. Y quienes nos fijamos en Puigdemont, en Torra o en el tal Rufián... Hasta la obsesión... Somos nosotros. Y quienes nos insensibilizamos ante la muerte y la trata o el tráfico de personas... También somos nosotros.

Por eso... A lo que iba... Me resisto a que la política y más aún... Algunos políticos de quinta... Me marquen la agenda. Al menos me resisto a que me marquen la agenda absolutamente.

Porque por culpa del torra y por culpa de que los periodistas le seguimos como si fuera el de 'La vida de Bryan'... Se nos es tan olvidando algunos temas pendientes que, sin embargo, siguen ahí. Aunque el gobierno nos acuse de alimentar fake news... Los temas permanecen... En stand by.

Por ejemplo lo de la ministra de justicia y sus amistades peligrosas. Sus amigotes y su amiguito. Por ejemplo el agujerito que pedro duque debe a hacienda... Hazlo tú y verás. O por ejemplo... La tesis de Pedro Sánchez...Y El libro de marras... De la que sigue sin decir ni mu y por supuesto... Sin justificar los párrafos y las páginas literalmente copiados.

No me da la gana... No me quieto olvidar de eso. Porque estoy seguro de que pedro duque intentó pagar menos impuestos... Como cualquiera... Pero si te va pillado la vaca... Jo...Robate. Me imagino la cara de... Contribuyente que tienen ahora millones de paganinis... Llega el IVA trimestral y el segundo plazo del IRPF... Por si te habías olvidado.

¿Cómo era aquello que dijo Pedro Sánchez?... ¡Ah sí!... "Si un miembro de mi ejecutiva tiene una sociedad para pagar menos impuestos... En 24h... Fuera". ¡Ja! Hazlo tú con tu taxi, tu bar o tu cuota de autónomos.

Y lo de la señora ministra de justicia... No te la pierdas. Porque nos quedamos con lo del marica --que dijo ella misma--, con lo de la agencia de prostitutas de Villarejo --éxito asegurado como dijo ella misma-- o lo de los jueces y fiscales con menores en Cartagena de Indias --que también contó ella--.

Pero esas tres pifias nos están ocultando el problema de fondo. La gran duda por la que supimos de las andanzas de la actual ministra. A saber...

1.- ¿El multimillonario cántabro contrató a Villarejo para intermediar ante la justicia española para evitar su extradición a Guatemala?

2.- ¿Garzón, ex juez, "balta" estuvo "subcontratado" por Villarejo?

3.- Si es verdad como la ministra dice... Fue su... Amigo Baltasar Garzón quien la llevó a la comilona... ¿no hablaron de lo del multimillonario cántabro? como en los dibujos animados... Continuará.

En fin... Que el órdago catalán es muy grave, por supuesto. Que la crisis política del gobierno... También; que el mundo está para bajarse en la próxima... Y que torra y Puigdemont son muy plastas. Todo eso es verdad... Pero no me da la gana que nos marquen la agenda. Porque la culpa es nuestra.

Por cierto... En este sentido... Dentro de un rato en nuestro tema del día... A las 21.25, hora menos en canarias... Te pido que nos acompañes a la fundación integra. 12.000 mujeres maltratadas o en exclusión social han encontrado trabajo allí. Han sobrevivido o vuelto a hacer.

No te pierdas. Belén Miguel, Paola y yo hemos recibido una lección de vida impresionante de señoras como Gina o Rosa, que sufrieron maltrato y que son felices... Trabajando y viviendo.

¿Y sabes qué?... Me interesa mucho más la vida de Gina o de Rosa... Que la última patochada de Torra, la penúltima provocación de un tal Rufián o la estupidez de Puigdemont como candidato al premio Nobel de la Paz.