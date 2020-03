Expósito: “Tenemos a los mejores médicos pero el peor sistema político”

Vídeo

Este miércoles Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ en COPE, ha grabado su videoblog desde su coche en el Paseo de la Castellana, en Madrid. El comunicador cuenta que no ha salido de casa por placer, sino que ha ido a llevar víveres a su suegro.

Ver prácticamente vacía una vía tan transitada habitualmente por los vehículos y por los peatones como ésta ha dejado impactado al periodista. “Impresiona ver en mitad de la Castellana las bandadas de palomas”. También se ha encontrado con controles de la Policía, que verificaban que todos los que se desplazaban lo hacían amparados en alguno de los supuestos permitidos por el decreto del Gobierno que regula el estado de alarma. Asimismo, Expósito ha visto miembros de la UME y sus boinas amarillas, lo cual le sirve para remarcar la importancia tanto de esta unidad como del cuerpo policial: “Se confirma que unos y otros no son un gasto superfluo”.

Siendo el motivo de su trayecto en coche proveer de comida a una persona mayor, el comunicador pone énfasis en no dejar de lado a los ancianos solos, tanto los que están en residencias como en sus domicilios. “No nos olvidemos de los abuelillos solos en casa. No tenemos derecho a olvidarnos de ellos. Hay que llamarlos y prestarles una mínima atención”.

El análisis de Ángel Expósito sobre el sistema sanitario de España

Mariscal

En tercer lugar, Expósito subraya que “la carencia de material de protección para los sanitarios es sencillamente inexplicable” y la califica de “vergonzosa”. “¡Qué desastre, qué hecatombe de previsión!”, exclama.

Por otro lado, critica el hecho de que los operarios de la construcción estén trabajando, tanto en la carretera como en las obras. “Que alguien me explique por qué trabajan los operarios de la construcción. No lo entiendo, no tiene ningún sentido. Me parece una irresponsabilidad”.

Por último, confirma que “tenemos a los mejores profesionales y los mejores hospitales”. Al mismo tiempo, sin embargo, considera que “tenemos el peor sistema político y administrativo para gestionar todo esto”. Y concluye: “Tiempo habrá para la crítica, pero que alguien me explique cómo varias comunidades autónomas pueden sindicarse para comprar en China y, en cambio, un gobierno como el de España deja a los sanitarios sin mascarillas”.