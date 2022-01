Expósito, sobre el precio de los test de antígenos: "Un poco más y lo aprueban cuando termina la sexta ola"

Audio

Tengo la impresión de que el Gobierno nos engaña con reclamos, con tonterías revestidas de solemnidad, para que no nos fijemos en lo importante. La penúltima: el Gobierno fija un precio máximo de los test covid en casi 3 euros, un 50% más caro que en Francia, Alemania o Portugal.

La resolución rebaja el precio actual en farmacias (yo los compré a 7, 50) pero mantiene el veto a su venta en los supermercados. Entrará en vigor el sábado. Un poco más y lo aprueban cuando ya ha terminado la sexta ola.

Por lo demás, me detengo unos minutos en lo que me parece un temazo. Uno de esos asuntos de los que, en efecto, ni Sánchez ni Marlaska quieren que hablemos. No quedan calificativos para definir u orientar el politiqueo sobre los presos de ETA. Las componendas entre Sánchez Otegui y el PNV.

De entrada, no olvidemos algo fundamental: cerca de 400 crímenes de ETA (cerca de la mitad) siguen sin esclarecerse. ¿Quién los mató? ¿Ninguno de los de los todavía presos de ETA sabe nada de esos asesinatos? ¿Hay alguien por arriba que se atreva o intente ponerse en el lugar de las víctimas?

Lo último: el Gobierno vasco estrena sus competencias en materia de prisiones con nuevas medidas hacia los presos de ETA. Tras los premios del Gobierno de España, vía acercamientos, ahora tocan las medidas para sacarlos directamente a la calle.

Cien días después de asumir las competencias de prisiones el Gobierno vasco hizo pública su hoja de ruta para las cárceles vascas. Desde este mes de enero será la recién creada Agencia de Reinserción Social, Aukerak (oportunidades en euskera) la que se encargue de los programas de reeducación de los presos.

La intención del ejecutivo de Urkullu es fomentar que los reclusos de las cárceles vascas cumplan sus penas en regímenes semiabiertos. No hay palabras. O si, sí que las hay, pero no debo.

Para ello el Gobierno vasco pone en marcha cursos de jardinería o artesanía para esos presos. Si aprueban (ya me contarás) les serán concedidos el tercer grado y, de facto, ya estarán libres.

Del enemigo el consejo. Ya lo dijo Otegui. "¿Que debemos apoyar los presupuestos para liberar a nuestros presos? Pues los apoyaremos". Nos estamos acostumbrando, nos hemos acostumbrado a cosas increíbles. Y no pasa nada. Y Sánchez traga, y Marlaska traga y los etarras se despiporran de nosotros, los etarras escupen sobre las lápidas de las víctimas (otra vez) y las víctimas vuelven a aparecer una humillación tras otra.

Por cierto, se está fraguando sin que apenas le prestemos atención una alianza entre PSOE, Podemos y Batasuna. Con el PNV de miranda.

Cuando se descuiden los de Urkullu u Ortúzar, Sánchez, Yolanda Díaz y Otegui les van a clavar la chapela en Ajuria Enea. El mismo PNV que traicionó a Rajoy al amanecer con la moción de censura de Su Sanchidad está a cero coma de probar su propia medicina. Al tiempo.

La penúltima, cursitos de artesanía y jardín para que los asesinos de su hermana, de sus maridos o de sus hijos se vayan a casa. Y no se les cae la cara ni de vergüenza ni de indignidad.

Ah, y mi posdata: el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se gastó 109.000 euros en la campaña 'Huelga de juguetes', aquel domingo de diciembre.

El coste de esta campaña ha sido facilitado a Servimedia a través de una respuesta del Portal de Transparencia.

El coste total de la campaña (109.108,47 euros) se divide así: 78.000 para el diseño de la iniciativa; 25.000 para medios de comunicación y publicidad y 5.000 euros para la jornada festiva en el Retiro.

Y tú pagando impuestos para que éste se gaste más de 100.000 euros en la huelga de juguetes.