Expósito, sobre los datos de la EPA: "La incertidumbre crea desconfianza y la guerra y los impuestos, miedo"

Audio

El día tiene (para mí) tres patas: La guerra en Ucrania, los datos del paro en España y lo último sobre el delito de sedición y la nueva cesión del Gobierno hacia Esquerra Republicana.



Por partes. la economía va como va. Digamos que va lógicamente mal. Por la incertidumbre, por la maldita guerra y por las hipotecas obligadas por los socios de Sánchez, en este caso, por Podemos.



El dato del día: El mercado laboral echó el freno en el tercer trimestre de este 2022. El paro subió en 60.800 personas entre julio y septiembre, lo que supone casi un 2,1% más que en el trimestre anterior, según la EPA. Al finalizar septiembre, el número total de parados se situó en casi 3 millones de personas y el de ocupados, en 20 millones y medio, la mayor cifra desde 2008.



El resumen: la incertidumbre provoca desconfianza y el futuro de la guerra, más la catarata de impuestos, provocan miedo.



Sobre la guerra en Ucrania. Me detengo un minuto en un auténtico animal. Un zumbao peligrosisímo: el líder de Chechenia, Ramzan Kadirov. ha publicado un mensaje en Telegram en el que asegura que la guerra contra Ucrania “es una gran yihad en la que todos deberían participar".



Kadirov ha llamado a la yihad para derrotar al “satanismo” de Occidente contra Rusia.



Rusia y la Yihad, más LOS drones iraníes y Maduro apoyando a Putin, no me digas que no es curioso. El líder checheno (otro de los amigos de Putin, como Berlusconi) llama a la Yihad en Ucrania. Lo que faltaba. Este mismo lunático ha pedido a sus soldados, que no tienen ya ni material ni armas, que se las roben a los ucranianos y que con esas mismas armas maten a todos.





Este es el nivel y la monstruosidad de esta guerra medieval en Europa.



Y casi termino con el politiqueo patrio. Por si quedaba alguna duda: Debate de Presupuestos. Esquerra Republicana pide rebajar el delito de sedición en el Código Penal. Responde María Jesús Montero, ministra de Hacienda. «Lo traeremos a esta cámara, que tendrá que decidir sobre esta cuestión», ha dicho la número 2 del PSOE, con esa gracia y locuacidad que le caracteriza.



Veo a Sánchez recibiendo a Puigdemont en Torrejón. Al tiempo.



Y mi posdata: Pedro Sánchez en Kenya, junto al presidente de Kenya, claro. Sí. Se refiere al presidente de Kenya, en su cara, como presidente de Senegal. Este sr. corrige a Su Sanchidad y el tío vuelve a decir Senegal en vez de Kenya. Te recuerdo que en este viaje a África, Sánchez lleva en la comitiva más séquito personal que empresarios.