Expósito, sobre el desplante de Mohamed VI a Sánchez: "En política exterior hay que tragar, manque le pese"

Los socialistas han alcanzado un acuerdo con ERC para aprobar las cuentas de la Generalitat de 2023, que ya contaban, a su vez, con el apoyo de los comunes.



¿Como es eso de 'excusatio non petita, acusatio manifesta'? Salvador Illa intentando justificar lo que está cantado y es que el PSOE, Esquerra, Bildu y Podemos van de la mano en todo, y en los Presupuestos y en Cataluña también. Tras romper su alianza de Gobierno con Junts, Aragonès ha importado a Cataluña la fructífera alianza que mantiene desde hace años con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Podemos, y deja ese oloricillo a tripartito como el que gobernó la comunidad hasta 2010 el que saque adelante el proyecto presupuestario.

La clave es que se confirma una vez más intentarán que esto vaya para mucho más lejos.



Sobre la Cumbre España- Marruecos: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido hoy una conversación telefónica con el rey de Marruecos, Mohamed VI, en la que han abordado la primera Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos en ocho años.

El problema es que nadie sabía que Mohamed VI no estaba, a lo mejor el Gobierno si lo sabía pero nadie lo había dicho. En estas que hoy se informa de que han hablado por teléfono.

Tenía razón sin duda, tenía razón Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado y ex ministro de Justicia con ZP, cuando dijo aquello de que en política exterior “hay que tragar muchas cosas, incluso hay que tragar sapos”. Sí ,hay que tragar sapos de rodillas, y que no se me entienda como un chiste ya sabes... Hay que humillarse incluso, y eso es lo que ha hecho hoy Mohamed VI con Pedro Sánchez, man que le pese. Va a pasar a la historia efectivamente, con todas Legendre realpolitik que siquiera, humillado ante el rey de Marruecos. Se siente pero es lo que hay.

¡Ah! Y mi posdata: Govern balear que preside la socialista Francina Armengol rectifica ante la presión de sus socios nacionalistas y mantendrá de forma mayoritaria y generalizada el requisito de tener un título de catalán para acceder y conservar una plaza en la sanidad pública del archipiélago.



Esta exigencia había quedado provisionalmente en suspenso con el argumento de la falta de personal para cubrir determinadas plazas y categorías de medicina y enfermería en la sanidad balear.