Expósito señala qué productos del supermercado han subido más su precio: "¿Dónde compra Nadia Calviño?"

Audio

Hay días que uno se levanta con ganas y sigues y sigues, y otros en los que te levantas con ganas y no sigues. Hoy ha sido (y es) uno de esos días. Porque tienes la sensación de que no funciona nada. Desde la inflación a los altos mandos de la Guardia Civil. Desde el fútbol a la asquerosidad del Tito Berni, pasando por el politiqueo patrio que, a medida que nos acercamos a las elecciones, es cada vez más insoportable.



Quedan dos meses para las municipales y autonómicas y más de medio año para las elecciones generales salvo que a Su Sanchidad le dé por adelantarlas. Y déjate que se presente, todo depende del bofetón que se lleve en los ayuntamientos y de si pierde o no Castilla La Mancha, Valencia o Extremadura.



Insisto. No lo descartemos. Como en las elecciones municipales el PSOE pierda en el global por un millón de votos aquí el de los vídeos es capaz de cualquier cosa.



Hasta entonces, seamos sinceros, esto no hay quien lo aguante.



Esta mañana, a las 9h conocimos el dato "oficial" de inflación. A ti te lo van a contar. Y empezamos a oír análisis sobre la décima menos, la subyacente, los tipos de interés... Y, sinceramente, creo que también nos la están clavando.



Resulta que la inflación encadena dos meses consecutivos de ascensos en su tasa interanual y se sitúa en su valor más alto desde noviembre. 6 por ciento la inflación general y 7,6 la subyacente. Y entonces, por ahí en medio te dicen que la culpa es de los alimentos. Como si los alimentos tuvieran alma propia, voluntad y fueran de derechas.



En concreto, suben un 16,6%. Esto hace pensar que, por ahora, la rebaja del IVA aplicada por el Gobierno a los alimentos no está teniendo los efectos esperados. Bueno pues resulta que, ¡oh! Sorpresa. Tampoco es verdad, a no ser que compres en el mercado en el que fue que compra la vicepresidenta Nadia Calviño.



Sinceramente, yo como que no la veo. Me pasa igual que con la ministra de Justicia en el metro, como que NO.



De vuelta a los precios. A saber:



El AZÚCAR ha subido 52 por ciento, la HARINA Y OTROS CEREALES un 26, la MANTEQUILLA un 39 por ciento, el PAN un 13, y la fruta (de media) un 6.



El CAFÉ ha subido un 10 por ciento, las LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS un 23, los HUEVOS un 28 y la leche un 33 por ciento.



Sigo, el ACEITE DE OLIVA ha subido un 33 por ciento, los yogures un 28, las PATATAS el 21 y la CARNE DE AVE un 14 por ciento, el CERDO un 15, la CARNE DE VACA un 13 % y el PESCADO un 10.



Insisto: La leche ha subido un 33 por ciento. Los huevos un 28, el aceite de oliva un 33, las legumbres un 23 y el cerdo un 15 por ciento.



¿En qué supermercado compran? ¿Y aún dicen que la inflación general ha subido un 6 por ciento?



Lo dicho. Por eso de acabar el día calentito, un par de pinceladas más:



Leo a Olmo y a Beatriz Parera: La Agencia Tributaria concluye que el Barça usó hasta 7 sociedades para pagar a Negreira.



Las diligencias instruidas hasta ahora por la fiscal implican en la trama a una segunda compañía del hijo del exvicepresidente de los árbitros llamada Estudio ATD.



¡Ah! Y mi posdata: Pienso en los miles y miles de guardias civiles y policías que se la están jugando hoy mismo por ti y por mí. Los que luchan contra la trata, contra el terrorismo, contra el cibercrimen, contra la violencia machista y que ven cómo un general de la banda del Tito Berni está hundiendo la imagen otra vez, no de la Guardia Civil y de los guardias civiles.



¿Algún día este general será consciente del daño que ha hecho y que hace? ¿Se puede manchar más un uniforme?.



¡Qué deshonor! mientras esos guardias se juegan la vida en una lancha, en una moto, infiltrados o contra unos traficantes.



¿Alguien ha pensado en esos guardias como víctimas, también, de toda esta merdé?



No sé, no se me va de la cabeza. La leche ha subido un 33 por ciento y los huevos un 28.



¿En qué supermercado compran?