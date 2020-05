Expósito: “Ni Sánchez visitó la morgue del Palacio de Hielo ni Pablo Iglesias se dignó a pisar una residencia”

Audio

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, cuenta todos los asuntos relacionados con la crisis del coronavirus que pensó durante el primer paseo de la desescalada.

Sábado por la mañana, bien temprano, Pilar y yo salimos a dar un garbeo a paso ligero, de ese que te cuesta hablar y respirar a la vez. Con mogollón de pensamientos y sensaciones. Tantos que no sé cuáles son de esta semana o de hace un mes. Es lo que tiene este ejercicio de responsabilidad colectiva que estamos protagonizando.

Iba pensando, que seguimos sin luto oficial y con las banderas en todo lo alto. Y que nuestro presidente suelta mítines sin cortarse un pelo, con una corbata rosa y violeta.

Expósito, sobre la crisis del coronavirus

Y es que ni Sánchez visitó la morgue del Palacio de Hielo, ni el hospital de IFEMA. Ni Pablo Iglesias se dignó a pisar una residencia de ancianos. No se puede ser más borde ni más antipáticos.

Tampoco sabemos la cifra real de muertos. ¿Puede haber algo más ignominioso? ¿Algo más deshonroso que no saber cuántos padres o hermanos han muerto por COVID-19?

En este sentido, no se me van de la cabeza las imágenes de mis padres, sin memoria, en aquella residencia. ¿Cuántas abuelas no reconocerán a sus nietos cuando todo esto acabe? ¿Cuántas neuronas desaparecen en dos meses?

Y seguimos andando y volvieron a colación el número de sanitarios infectados, una vergüenza insoportable que debería costarle, cuanto menos, el puesto a alguno ¿no?

Y veo pasar a una patrulla de la Policía Local de Tres Cantos y se me repiten las imágenes de aquellos dos soldados en Gijón llevando la compra a una señora o esos Guardias Civiles de San Esteban de Gormaz repartiendo los deberes del cole.

No sé, desde luego que la que se avecina va a ser muy fuerte. Pero me parece una mentira que esto se pueda comparar a una guerra o que esta crisis se pueda equiparar al hambre de nuestros padres y abuelos. El lenguaje bélico es puro marketing.

Y he visto que hemos pagado los seguros sociales y, pienso en los autónomos, en el sector financiero y en las empresas nos van a sacar de esta. Eso sí, siempre que el chavismo estorbe lo justo.

Y entre estornudo y estornudo, ¡joder qué alergia hace!, vuelvo a cabrearme con el puñetero marketing. ¡Qué obsesión enfermiza por la imagen! Ni una mala noticia, ni una foto desagradable. Ni un silbido pueden enturbiar al principal cliente de Iván Redondo productions.

Y miro hacia la sierra y no creo exagerar cuando atisbo un nuevo orden mundial con la excusa del coronavirus. O la Unión Europea espabila/espabilamos o nos quedaremos como unos mindundis populistas y catetos con nuestros egoísmos nacionalistas, regionalistas… Y todo lo anterior con estos (y estas) al frente. Niños y niñas, quien no se sienta cómodo, ya sabe.

Expósito, sobre los nuevos puestos en el Gobierno

Y ya para terminar el mosqueo, leo a Paloma Cervilla en ABC. En el último Consejo de Ministros se crearon 11 subdirecciones generales. Además de 1 dirección general y 1 división, según recoge la referencia del Consejo de Ministros.

Por ministerios, en el Ministerio de Seguridad Social se produce un incremento de dos subdirecciones generales.

En el Ministerio de Educación, el «crecimiento neto es de una subdirección general».

El Ministerio de Consumo, contará con «seis nuevas subdirecciones generales y una división, contando las dos jefaturas del gabinete». Se recoge eso sí que, en la Dirección General de Ordenación del Juego, «los titulares no requieren detentar la condición de funcionario».

En el de Transición Ecológica y Reto Demográfico de Teresa Ribera hay «un crecimiento de dos subdirecciones generales en la Secretaria General de Reto Demográfico y la creación de una Dirección General.

Y la guinda, la vicepresidenta cuarta, la responsable de la Transición ecológica y la despoblación, Teresa Ribera en ‘El País’ de ayer domingo. Le pregunta el periodista por el éxito de Portugal en la gestión de la lucha contra el coronavirus y va toda una vicepresidenta del Gobierno de España y suelta textual: Portugal paró antes. Venia del este y ellos están un poco más al oeste.

Ya. Y digo yo, ¿nosotros no estamos al oeste de Italia? ¿Y de China?, ¿Acaso Grecia no está más al Este de Italia?

¿Se da cuenta este Gobierno de lo que supone el ridículo con la que tenemos encima?