Expósito: "Sánchez está rodeado de pelotas y mediocres como nunca antes un presidente del Gobierno"

No han pasado ni dos semanas desde las elecciones generales. ¡Y fíjate! La de cosas que han pasado. El batacazo de Ciudadanos y la dimisión de Albert Rivera; la eclosión de Vox como tercera fuerza política de España; la desaparición de la violencia en Cataluña, como por arte de magia; el abrazo de la enorme mentira entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Y la sentencia de los ERE, los silencios impresentables del presidente del Gobierno, las excusas absurdas de Susana Díaz…

En solo dos semanas, han pasado muuuchas cosas, y las que no sabemos. Lo que ocurre es que vamos tan deprisa que no nos da tiempo para saborear las mentiras. Para oler la basura. O para sacar consecuencias. Vamos demasiado rápido y no tenemos tiempo ni para pensar.

Así que, como es viernes, y parece que nos bajan los biorritmos… Paremos un par de minutos.

¿Y ahora qué? Después de 10 días desde el vergonzoso abrazo en el Congreso, ¿qué se está fraguando… de verdad?

Hemos oído a Felipe González, a Alfonso Guerra, hemos sabido del documento de Nicolás Redondo y Joaquín Leguina… ¿Y sabes qué? Que todos y todo le resbala, excepto la moqueta.

Creo que ya sabemos quién manda. El mismo que se abalanzó en el abrazo. Un tío, Pablo Iglesias, que con la mitad de escaños que hace cuatro años… va a ser vicepresidente del Gobierno de España.

También sabemos que la llave la tienen los independentistas. Años atrás eran los ‘Pujolone’, Artur Más o Arzalluz. Hoy, nos tienen cogidos por salva sea la parte… Otegui, Junqueras y el lunático de Puigdemont. No hacemos más que mejorar.

Por si fuera poco, en estas dos semanas ya hemos visto detalles la mar de interesantes. Los socialistas vascos ceden con el euskera en los Ayuntamientos, los socialistas navarros hablan de “todas” las víctimas entre terroristas y policías… y los socialistas catalanes, que apoyan trasladar la comisaría de Barcelona.

¿Anécdotas? Lo dudo. ¿Minucias? No lo creo. ¿Cesiones? Es lo que tiene ser plurinacional.

Y todo esto, todo este panorama, con un presidente del Gobierno que solo piensa en el marketing de su persona. Con un ego infinito, una capacidad de mentir… inaudita. Y, eso sí, rodeado de pelotas y mediocres como nunca antes un presidente del Gobierno.

Esto en cuanto al patético panorama político general. Si entramos en el detalle, el tema ha sido la sentencia de los ERE. Una sentencia que, escandalosamente, hemos conocido una semana después de las elecciones.

Unas condenas muy importantes, una reacción falsa de Susana Díaz, un agujero milmillonario que no vamos a recuperar jamás. Pero, sobre todo, un precedente. Porque lo que viene, cuando venga, va a ser la repera.

Fíjate. Se ha hablado mucho (para nada) del silencio de Pedro Sánchez. Del cinismo estratega de Pablo Iglesias, de los amigos de Pepe y Manolo. Pero hay silencios mucho más estridentes. Se lo recordé esta mañana a Herrera en El Tron. Me refiero al silencio vergonzoso de… por ejemplo… los sindicatos. En especial, la UGT.

Claro, si hablamos de Expedientes de Regulación de Empleo, de parados, de empresas y fraude… ¿Los sindicatos no tienen nada que reclamar?

Bueno, pues hete aquí que rebuscando en el archivo encontramos la respuesta al silencio cómplice: el Caso UGT Andalucía. A saber...

Entre 2009 y 2013, los Gobiernos socialistas de Chaves y Griñán regaron a la UGT con 64 millonazos de euros para supuestos cursos de formación a parados andaluces. De ese dineral, el perito judicial dice que el sindicato desvió 41,7 millones. O sea… ¡¡¡7.000 millones de pesetas!!!

Y solo se han revisado 14 subvenciones de un total de 32, porque distribuían la pasta en paquetes de 120.000 euros para escapar de las inspecciones.

Se investiga a dos líderes de UGT Andalucía (Pastrana y Fernández Sevilla), que tenían una red de empresas que facturaban las ayudas y luego simulaban alquileres, gastos, nóminas… y pa’ la buchaca. Así hasta 7.000 millones de pelas. Y mucho más, solo que es imposible saberlo.

Así está el patio. Nos vamos a divertir en los juzgados andaluces. A ver si se dan prisa. Y ya nos desco…yuntamos todos juntos a la vez con el nuevo Gobierno progresista, independentista, plurinacional y feminista. Tan feministas como los de los puticlubs que pagaba la Junta de Andalucía.