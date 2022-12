Expósito: "El referéndum de Junqueras permitiría la independencia con los votos de un cuarto de los catalanes"

Audio

Uno ve la retahíla de titulares del día y pienso "esta casa es una ruina", "la que se avecina" o "Aquí, aquí aquí no hay quien viva".



1.- ERC se jacta de doblegar al PSOE y fija las condiciones de un referéndum. Tras haber logrado la amnistía de facto para los líderes del 'proces', los republicanos piden comenzar a negociar una consulta pactada. O sea, el referéndum de marras.



Con sus santos 'indepes'.



Y las encuestas, al parecer como que no se enteran.



2.- Esquerra propone para ese referéndum en Cataluña un mínimo del 55% de votos positivos, una participación del 50% y un censo a partir del los 16 años



Dicho de otro modo, el referéndum que plantea Junqueras permitirá declarar la independencia con 1,7 millones de votos, un cuarto de la población catalana en verdad.



Indultos, sedición, malversación... Y solo les queda el referéndum. ¡Vamos, Pedro, que tú puedes!



3.- El contrato del marido de Calviño se salta el reglamento interno de Patrimonio Nacional.



La norma de la entidad pública sólo prevé firmar contratos de alta dirección como el de Manrique de Lara para otros puestos y "excepcionalmente". Y no passsa nada. Y ni mú.



4.- El pacto sobre la malversación permite a altos cargos malversar sin ir a la cárcel si no "entorpecen el servicio".



Encima con eufemismos. Encima con cachondeo. Encima se regodean sobre tus impuestos y los míos.



5.- Tsunami en Estrasburgo: así 'asaltó' el lobby de Qatar el Parlamento Europeo.



El QatarGate ya ha provocado cuatro detenciones pero las investigaciones continúan y podrían producirse más imputaciones en los próximos días.



¡Qué espectáculo! ¡Qué panda de corruptos (y corruptas). Y todavía llaman a la griega principal imputada, la socialista (pero de derechas, por supuesto).



6.- El PSOE asume las tesis de Unidas Podemos sobre la autodeterminación de género y renuncia a presentar nuevas enmiendas a la ‘ley trans’. Otra (con perdón) que se tragan los barones, las baronesas y las feministas oficiales.



El texto que llegará al Congreso será el actual, que establece que los menores entre los 14 y 16 años podrán cambiar el sexo, en el carné de identidad, sin necesidad de aval judicial.



Si no tienes 18 años no puedes tomarte legalmente una caña... pero sí te podrás cambiar de sexo.



7.- Yolanda Díaz ofrece un apoyo cerrado a Cristina Fernández de Kirchner. Te lo juro. Es vicepresidenta del Gobierno de España. La corrupta Cristina Fernández de Kichner, una de las grandes referencias como política y mujer en el mundo.



8.- El PSOE facilita la campaña internacional de ERC contra España por el caso Pegasus. Ningún socialista acude a defender al Estado en la audiencia del Consejo de Europa.



9.- Sánchez prorroga el escudo 'antiopas' para blindarse en Indra y Prisa. El principal objetivo del presidente es mantener sus posiciones en dos compañías que considera claves para cimentar sus opciones de cara a las Generales de 2023.



Y 10.- Sobre el PP, Vox, Ciudadanos y el centro derecha, parece que hacen todo lo posible para NO ganar.



Feijóo elude el órdago de Abascal para evitar "su primera derrota en el Parlamento". El líder del PP no ha mantenido contactos ni con el presidente de Vox ni con Inés Arrimadas, a pesar de sus presiones públicas.



Edmundo Bal: «Ofrecí a Arrimadas un nombre de consenso y respondió con una carcajada». Bal propuso a la presidenta de Ciudadanos que María Muñoz sea la nueva portavoz en el Congreso.



Y otra, UPN confirma su ruptura con el PP y concurrirá en solitario en las autonómicas de mayo. Esparza responsabiliza a Feijóo de la no reedición de la coalición.



¡Ah! Y mi posdata: Ya son 55 los violadores o abusadores sexuales beneficiados por la ley de "Solo sí es sí ". Lo dicho: Aquí no hay quien viva.