Expósito: "Para el Gobierno lo más importante hoy es si un ginecólogo de Valladolid ofrece una ecografía"

Ya, ya sé que para el Gobierno y la legión de palmeros (y palmeras) lo más importante que puede ocurrir hoy en el mundo y en España es si un ginecólogo de Valladolid ofrece a una embarazada la posibilidad de hacerse una ecografía.



En esas estamos, a ese nivel de bajeza moral y de ceguera hemos llegado.





Por eso mismo, porque no me da la gana seguirles el juego, he repasado los titulares de estos días atrás. Entre las lágrimas y las risas, este es el panorama.



1.- La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, acudió al evento del invento de Sumar y se mostró confiada en que Yolanda Díaz será la primera mujer presidenta de España.



Las fotos de los abrazos, las exageraciones, los besuqueos... Son tan falsas como patéticas.



2.- Esta es fantástica. El Tribunal Supremo ofrece al ex marido de Mónica Oltra una revisión de condena. El Tribunal Supremo invita al ex marido de Oltra a que repase su recurso de casación apoyándose en la nueva ley del Sí es Sí que podría rebajarle la condena en un año.



Gracias Pedro, gracias Irene y gracias a todos y cada uno de los miembros del Consejo de ministros.



3.- Yolanda Díaz defendió que Cataluña debe tener «el reconocimiento que merece» y sostuvo que los catalanes tienen que poder votar su estatus político. «Será el tiempo y las gentes las que decidan el futuro de nuestro país».



Y sigue siendo vicepresidenta del Gobierno.



4.- Pedro Sánchez volvió a movilizar el Falcon: acude a un acto del partido en Sevilla.



El presidente del Gobierno empleó el avión presidencial para participar en un acto del partido en la capital andaluza para apoyar al alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz Martínez. Eso se llama ahorrar energía.



5.- En este sentido Sánchez gastó en ver a Serrat en Falcon tanto combustible como tres españoles en un año. En 2022, las aeronaves VIP alzaron el vuelo en 1.231 ocasiones, aunque no existe un desglose de cuantos de esos vuelos se hicieron en Falcon y cuantos en Airbus A310.



Y luego te hacen campañas sobre los derrochadores de energía. Y resulta que es el jefe.



6.- PNV. La posible entrada en prisión de varios ex altos cargos del partido tras la condena en firme del ‘caso De Miguel’ será sin duda un reproche que no dejarán escapar los partidos de la oposición de cara al 28 de mayo. En Euskadi pocas veces se ha visibilizado, como ahora podría hacerse, la entrada en la cárcel de cargos de un partido (y menos del PNV) por corrupción.



Oye... Y ni mú.



7.- Esta es la mejor. El PSOE crea un "comité contra la desinformación de la derecha" para desmentir "bulos". Te lo juro. No es coña.



Así lo ha anunciado Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE quien asegura que se trata de una medida "inédita" para un país democrático. Y tanto.



8.- Cinco provincias soportan una subida en la cesta de la compra cercana al 20%. Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas han registrado una subida desigual por provincias. En diciembre, la tasa anual alcanzó el 20,4% en Badajoz, mientras que se situó en el 12,8% en Álava. ¿A que esto sí que lo entiendes?



9.- Barones del PSOE buscan distanciarse de la 'marca Sánchez y advierten del "riesgo" de un goteo de rebajas por la malversación durante la campaña que "erosione" las siglas del PSOE.



Pues no sé por qué tanto interés en desmarcarse de Su Sanchidad, ¿verdad?



Y 10.- Mi posdata: Entre hoy y mañana rondarán los 200 agresores sexuales o violadores premiados con rebajas de condenas o con la libertad por la Ley del Solo sí es sí.



Y no han cambiado ni una coma. Y mientras, nos bombardean con falsos discursos feministas de postureo. 200 violadores o agresores premiados por el Gobierno progresista y reformista y por una mayoría de diputados (incluyendo a Ciudadanos y al PNV) que votaron SÍ.