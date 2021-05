Expósito: "La mujer de Su Persona jugando a ser Chicote y dando consejos sobre la educación gastronómica"

Audio

Es sencillamente inexplicable qué y cómo está pasando todo lo que está pasando en España. Sabemos el por qué. Por el desgobierno. Pero no podemos explicar para que se entienda todo este carajal de competencias, transferencias, cesiones, decisiones, recursos y apelaciones.

Lo siento, estimado oyente, pero yo no entiendo nada y si yo/nosotros no podemos entender, lógicamente, no podemos explicar. El despiporre tras el estado de alarma, el ridículo ante Europa y la inmensa trola de los presupuestos, el bochornoso espectáculo de la gestión sanitaria, ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo más grave? ¿Por qué poro va a estallar la olla a presión en que se está convirtiendo la actualidad española?

Recuerda esto que dijo Felipe González, días atrás en su podcast:

Dicho de otro modo: ¿Hay alguien ahí? Además de posar como un galán de Hollywood, de que su señora esposa de lecciones a los restaurantes de cómo salir adelante. Además de soltar polisílabas encadenadas y frases huecas solo para el marketing de Su Persona, ¿Hay alguien ahí que no sea un pelota, un socio o un asesor?

El despiporre jurídico competencial es impresionante. ¿O mejor dicho es un despiporre autonómico jurídico? ¿Qué va delante?

Un tribunal dice lo mismo y la contraria en una misma comunidad; un gobierno autonómico recurre y el otro no. El ministro escribe una cosa por la mañana temprano y dice lo contrario un rato después. Y entre medias, Marlaska, Carmen Calvo y el propio Sánchez.

Y tú en el ERTE, con suerte pensando ya en el palo del IRPF que te va a tocar soltar dentro de unos días o en el próximo IVA. Y la mujer de Su Persona, Begoña Gómez jugando a ser Chicote y dando consejos sobre la educación gastronómica a los restaurantes sobre sus clientes si es que no ha quebrado ya.

Escucha, aunque a lo mejor lo oíste ya con Herrera esta mañana. Escucha a Begoña Gómez porque es impagable.

¿En qué planeta viven? ¿Cómo se puede estar tan alejados de la realidad?

Ponte en el lugar de un funcionario europeo o de un comisario de la UE. Te echan para atrás la reforma del CGPJ por chapuza y anticonstitucional; te mandan un supuesto documento para las ayudas con "erratas" que dice Nadia Calviño, te plantan subidas de impuestos como el pago de las autovías y lo retiran al ver el pollo que han liado.

Se tiran años hablando de que paguen los ricos y resulta que el hachazo fiscal se carga la tributación conjunta y el IVA reducido y súper reducido a productos básicos.

En serio, ¿no hay nadie en el Gobierno o en sus alrededores que les diga que ya vale? ¿No se dan cuenta de que la gente se sigue muriendo de Covid y sigue cayendo en la más cutre de las miserias?

Se me ocurre algo peor que el postureo y es la sarta de mentira. Estamos en manos de unos pirómanos desde un casoplón o vestido de modelo de marcas de lujo. Totalmente alejados del mundo real.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

No solo alejados de una UCI --que también-- de un tanatorio o de una cola del hambre. El problema es que se lo tienen tan sumamente creído, se creen tan intocables que levitan al verse en un atril y no te digo al mirarse al espejo.

¡AH! Y MI POSDATA

Pablo Iglesias ha reaparecido sin coleta. La Vanguardia ha publicado esta tarde dos fotos de Pablo Iglesias con el pelo corto sin coleta y sin moño. Hasta eso era mentira. Me recuerda a la Anna Gabriel, la de la CUP huyó a Suiza (país comunista y revolucionario donde los haya) y nada más llegar se cambió el peinado batasuno por una punta de de pija de 'Amo a Laura'.

El ex macho alfa posa ahora sin coleta, leyendo un libro, en dos fotos firmadas por Su fotógrafo Dani Gago y es que aquí el figura tiene hasta fotógrafo de cámara.

Pablo se va a la tele a ganar pasta. Más pasta y se corta el pelo para parecer buen chico. Hasta la coleta era mentira.