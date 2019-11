Expósito: “El error de Ciudadanos al no apoyar la fórmula 'España Suma' ha sido catastrófico”

Audio

¿Y ahora qué?

Podría valer aquello de "la que has liado pollito". Porque menudo Congreso de los Diputados nos hemos echado encima. Menudo desgobierno crónico.

En definitiva, menudo panorama.

Claves el día después con un montón de incógnitas, salvo una. Y es que Albert Rivera se va.

1.- Casi un tercio del Parlamento va a ser antisistema. o anti constitucional. Batasunos, republicanos bolivarianos y, ahora, los de la CUP. No hacemos más que mejorar.

¡Ojo! Porque en el fondo, lo que esto significa es que un tercio de nuestros representantes parlamentarios está en contra del Parlamento que les acoge. Y que, por supuesto, les paga.

Y esa es otra. A los de la CUP, a los de Bildu, a los de Esquerra o a los de Junts per Cat, tan en contra que están de España, ¿a que no hay para rechazar el sueldazo que les pagamos los españoles? ¿A que a eso no renuncian, aunque esos miles de euros al mes les repugnen?

2.- La deriva violenta del procés ha perjudicado a Sánchez y beneficiado a Vox. En el conjunto de España, ver cómo escupen y humillan a policías, al Rey o a ciudadanos normales y corrientes, provoca vergüenza. y un efecto acción – reacción. Por un lado, los perroflautas y pijos que queman Barcelona o te colapsan la frontera votan a la CUP y, por el otro, el inmenso cabreo, lógico, que generan… Aúpa a Vox.

3.- Sánchez le humilló y Pablo tragó. Casi nos colocan a su pareja como vicepresidenta del Gobierno. Y a la cúpula de Podemos en la CNMV, en el CIS, en RTVE o en competencia. Pero ahora, a poco que el macho alfa ha salvado los muebles, Iglesias no cederá ante Sánchez ni un milímetro.

Así que enhorabuena a Iván Redondo, a José Luis Ábalos y a Adriana Lastra. Por mucho que se enfaden cuando les preguntas, Sánchez ha conseguido reforzar a Pablo Iglesias.

4.- El error de Ciudadanos al no apoyar la fórmula "España Suma" ha sido catastrófico. Si Rivera hubiera aceptado el pacto que le ofreció Pablo Casado, ahora, quizás, estaríamos calculando cómo negociar un pacto a la andaluza.

La dimisión de Rivera es tan lógica como poco habitual. Aquí un tío se escapa como un cobarde y sigue mandando desde Waterloo. Aquí te echan los tuyos y vuelves casi por aclamación a Ferraz.

5.- ¡Ojo a los los datos sobre los votos emitidos! No a los escaños. Vox tiene 3.500.000 votos, más de la mitad que el PSOE (6.500.000).

¿De verdad alguien piensa que en España hay tres millones y medio de fascistas o de ultraderechistas?

No hay peor ciego que el que no quiere ver.

6.- Paradojas de la ley electoral. Ya, ya sé que se decía lo mismo de Izquierda Unida históricamente, pero los datos son los que son.

Ciudadanos logra cerca de 1.600.000 votos para 10 escaños. ERC logra poco más de la mitad, 800.000 votos, y consigue 13 escaños.

¿Es justa la representación de esos españoles que votaron a Ciudadanos? ¿Es proporcional la representación de esos catalanes comparada con el resto de España?

7.- Bildu y Otegi. Consiguen entre el País Vasco y Navarra cerca de 300.000 votos que se traducen en 5 escaños. Cerca de trescientos mil votantes que perdonan, comprenden y hasta premian a Arnaldo Otegi por sus crímenes y a los amigos y jefes de Otegi por sus asesinatos.

Y aún tendremos que pagarles el sueldo, las dietas y aguantar sus escupitajos y chulerías en el Congreso de la Carrera de San Jerónimo.

8.- Desde el punto de vista económico, más de lo mismo. O sea, mal. ¿Tú invertirías en un país con esa inestabilidad perpetua? ¿Te imaginas a Podemos en el Gobierno y la hipoteca que haya que pagar a Esquerra Republicana como dueños de la llave de la Moncloa?

¿De verdad la gente se ha tragado lo del salario mínimo, la renta básica, las pensiones con el IPC y los subsidios por la cara?

9.- Errejón. mi favorito. A pesar de la campaña gratis de todas las televisiones aquí el figura obtiene dos escaños. La mezcla entre Churchill, Olof Palme y Obama ha conseguido un trabajo por cinco o seis mil euros al mes para seguir sin dar ni golpe.

Este tío es mi héroe.

Y 10.- ¿Sánchez se fía de Iglesias? ¿Y viceversa? ¿Junqueras se fía de Sánchez y Sánchez de Iglesias? Es más, ¿el PNV se fía de Pedro Sánchez y Pedro Sánchez se fía del PNV?

No sé, llámame ingenuo, pero a mí me da que es imposible hacer negocios con un socio del que no te fías un pelo, ni él de ti.

Así que imagínate un consejo con cuatro o cinco socios de los que nadie se fía de nadie.

En concluyendo: igual que antes, pero peor.

Anda que como vayamos a otras elecciones...