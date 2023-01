Expósito: "Empezamos la semana con gritos de 'asesina' y la terminamos con un muñeco ahorcado en un puente"

Audio

Ayer a estas horas a las 20 horas la Policía Local de Algeciras acababa de detener a un tipo 26 años marroquí ilegalmente en España con una orden en principio de exclusión que había asesinado al sacristán de una parroquia del centro de Algeciras. A Diego Valencia, un vecino del pueblo de toda la vida, y que había herido, la verdad que no lo había asesinado también de milagro a de Antonio Rodríguez, un párroco de otra iglesia al lado.

La verdad es que no voy a entrar al politiqueo ni a las consideraciones obvias, esto es un acto terrorista de un zumbao literal. O sea, no hay más que ver la foto para que se te ponga la piel de gallina. Pero claro, como me comentaba un buen amigo esta tarde, esto no es un eximente, ni quita un mínimo de gravedad al ataque de este islamista, o acaso no eran auténticos locos de odio de fanatismo los terroristas de ETA.

Meter un coche en el Hipercor o volar una casa cuartel con niños dentro, o matar porque si a un matrimonio, o tantos tantos hasta casi 1000 muertos. El odio es lo que les ciega, a unos por la yihad, a otros por el terrorismo presuntamente político patriótico, en el fondo la base es la misma. Y es la mente y es el mal de esta panda de descerebrados y de psicópatas. Me comentaba mi mi amiga Raquel hace un rato la cantidad de países donde todos los días ocurren masacres, salvajadas contra cristianos por el mero hecho de ser cristianos, ayer mismo lo comentábamos como un titular al principio de La Linterna, ayer mismo otro pirado de estos con un machete mató a dos o tres personas en un tren en Alemania.

Pasa un tercer plano y casi ni te das cuenta, imagínate esto en Europa, imagínate lo que no estará pasando en países asiáticos, en África, en Oriente Medio... No sé, no quiero hacer más consideraciones políticas, únicamente pensar en las víctimas pensar en esas personas que estaban ayer en misa, en esos fieles, no sé si hoy mañana o el próximo domingo vuelvan a misa y piensen lo que ocurrió allí en esa parroquia entre esos banco, entre los concesionarios, tal día como ayer.

La vida y la guerra siguen: capítulo Leopard, guerra de Ucrania. La ministra Robles confirma que España enviara Ucrania carros de combate Leopard que llevan más de una década en desuso, por lo que se han de reparar.

Yo he estado en El Goloso, aquí en la Brigada Guadarrama, he estado en Letonia encima de un bicho de estos, dentro también de un Leopard, la verdad que son vehículos imponentes, pero me surge una duda, por encima de la meramente operativa: ¿de qué lado estamos? Imagino que de los buenos, lo digo porque al parecer medio Consejo de Ministros y no te digo todos los socios del gobierno no se han enterado todavía.

Y termino con los datos del paro el desempleo crece en 43.800 parados al cierre del año, datos de la EPA, el número de ocupados se sitúa en 20.500.000, el del desempleo un poquito más de tres millones la tasa de paro se sitúa en el 12,8 y el desempleo juvenil en el 1,7 puntos hasta casi el 30%. ¿Cuál es el problema? Que el Gobierno tiene un problema de credibilidad absoluto. Aunque sean los datos del paro y oficiales seguro que por algún lado han metido el maquillaje.

¡Ah! Y mi posdata: En un rato se va a disputar el partido de cuartos de la Copa del Rey en el Bernabéu entre Real Madrid y el Atleti. En un puente junto al recinto ferial de IFEMA, frente a la Ciudad Deportiva del Madrid en Valdebebas, camino del aeropuerto, ha aparecido esta mañana una pancarta dónde se podía leer 'Madrid odia al Real', vale. Junto a la pancarta, al parecer colocada por el Frente Atlético, un muñeco ahorcado del puente con la camiseta del Real Madrid y el nombre de Vinicius. Ahorcado de un puente. Empezamos la semana como quien dice en una universidad con gritos de 'asesina', 'cucaracha' y casi la estamos terminando con unos tíos colgando un muñeco ahorcado en un puente antes de un partido de fútbol.