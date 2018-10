Expósito, en el Día de la Hispanidad: “Nos falta orgullo, ser patriota no es ser facha”

Lee aquí su editorial completo en el Día de la Fiesta Nacional:

“Tal día como hoy, 12 de octubre, Día del Pilar y de la Hispanidad, me apetece plantear una serie de reflexiones sobre esta nuestra España. A modo de 'tutum revolutum', bajo una premisa que creo fundamental: nos falta orgullo, patriotismo, honor, y quien diga que reivindicar el orgullo, el patriotismo y el honor, es de fachas, sencillamente, qué pena.

Primera clave. No tenemos conciencia de la seguridad nacional ni del nuevo orden mundial. Seguimos a vueltas con el concepto nación, como para saber qué es la seguridad de la nación española. No somos conscientes de los riesgos. No reconocemos a los miles de soldados, diplomáticos, policías o guardias civiles que hoy lucen la bandera por los rincones más recónditos del mundo.

Y somos así por varios motivos: por incultura histórica y geográfica, porque desconocemos las fronteras, la demografía o qué significa eso de la globalización y porque no sabemos nada de los nuevos modelos de guerra, la ciberguerra, el terrorismo y el crimen organizado, el narco, la trata...

En los últimos años, he estado en la frontera de EEUU-México, en Bagdad con boinas verdes e infantes de marina, en Mosul, en Siria-Líbano con la guardia civil, en Karakosh con casi nadie, en Sicilia-Libia con el Ejército del Aire, en Venezuel-Colombia con Víctor el obispo de Cúcuta, y en Malí con Infantería de Marina, legionarios, con las monjas Janette, Mercedes y Carmen, y en los atentados de París con el juez Gómez Bermúdez, y en Cuba con el padre Ángel, en Egipto, en Guatemala con diplomáticos y agentes de inteligencia, todos y todas con la bandera de España y con el español por bandera.

Pero además, en todos esos viajes, en todos, hay una serie de denominadores comunes: la miseria, el cambio climático, el miedo al terrorismo o al crimen y la mujer. Siempre ellas, para sufrir o para solucionar el futuro, como me dijo el por entonces embajador de España en Irak, José María Ferré.

Ante esos problemas, aquí en España, te encuentras con Puigdemont o Torra, con Sánchez y con Bildu, con Podemos, y con la Gürtell. todo entre sencillamente insoportable y ridículo.

De vuelta a este 12 de octubre, creo sinceramente, que somos un caso de deshonor único en el mundo por la falta de respeto al himno, a la lengua, a la bandera, porque la política lo emponzoña todo desde una España de las autonomías cateta, ombliguista y menor, sin perspectiva global alguna, con unos populismos ultras que se dan la mano, desde Podemos a los independentistas, desde el brexit a Batasuna.

Y esa miopía vale para los políticos y para nosotros los periodistas.

En este 12 de octubre, cabe reconocer que se nos ha ido la pinza con la España de las autonomías, que fue un error transferir la educación a las comunidades y que no reconocemos lo suficiente a nuestros militares, diplomáticos, misioneros y cooperantes esparcidos por el mundo.

En este Día de la Hispanidad, no me da la gana admitir que ser patriota es ser un facha.

Y termino, nos falta orgullo, autoestima, autocrítica, patriotismo... Aunque algunos, aunque sea desde un micrófono, intentemos la misión casi imposible de recuperar ese orgullo de ser español”.