Expósito: "El debate de la coalición para que Sánchez se arrodille y se venda ante los independentistas"

Me imagino la escena. Sánchez y Pere Aragonés en la Moncloa. Ya se han ido los fotógrafos cuando Su Sanchidad le confiesa al Molt Honorable:

"Tranquil, Pere, si finalmente viene Puigdemont te lo indulto echando leches. Según lo baje la policía del avión en la base de Torrejón le doy el indulto en mano. Como mucho pasará una noche en la comisaría".

"Luego prosigue Su Sanchidad lo inhabilitamos para que no te toque los caganets y nosotros a lo nuestro. Aguantamos esta Legislatura y ver si conseguimos otros cuatro años más". Y entonces Sánchez concluye ante Aragonés: "Insisto, Pere, tranquilo. Recuperamos a Pablo Iglesias, hago ministro a Errejón y contigo y con Arnaldo (Otegui) tiramos pa' alante".

¡Menudos somos los progresistas". Y progresistos y progresistes en nuestros países. Termina la semana grande para Pedro Sánchez. O no tan grande porque por muy creído que se lo tenga "espejito, espejito, ¿quién es el más guapo de este mundo?" quiero creer que en algún rinconcito de su insigne figura debe pensar que esto es un desastre.

A pesar de lo apuesto que le ve Tezanos mientras babea, a pesar de los suspiros de Adriana Lastra mientras acaricia la foto a pesar del maquillaje, la peluquería, el Falcon y el helicóptero esto es insoportable. Por orden de aparición durante esta semana:

El lunes con el corazón encogido por el recuerdo de Miguel Ángel Blanco. Con dos ecos que no se deberían olvidar:

Mientras los españoles recordábamos aquello con angustia. Marlaska se iba de fiesta con la pancarta en la marcha del orgullo. Y otro la frase de Sánchez cuando se refirió al País Vasco y a España.

El martes y el miércoles debate sobre el Estado de la coalición. Para mayor la de Su Sanchidad, para subir los impuestos, para huir hacia adelante y para rendirse, venderse y arrodillarse ante los independentistas.

Momento clave: Mertxe Aizpurúa, la batasuna. Y otro corte más de todo un experto en traiciones. Una advertencia que demuestra la debilidad de Sánchez por muy divino que se crea.

El jueves, ayer mismo, ley de Memoria Democrática y asalto al Tribunal Constitucional. Yolanda Díaz es quien mejor ha definido el bodrio este. Este insulto a la historia reciente de España.

A mi lo del "bálsamo reparador" me tiene loco. Me la imagino a Super Yol dándole cremita a Pedro Sánchez y me derrito. Y la guinda el ministro Bolaños. Escucha con qué sinceridad se expresa, con qué convicción y franqueza. Mira qué película se hace para vendernos la moto de sus pactos imposibles.

Y así llegamos a hoy viernes. Con la reunión BI LA TE RAL de Sánchez y Aragonés. ¿Cuál será la siguiente cesión? ¿Hasta donde volverá a humillarse y a humillarnos? ¿Cuánto dinero más nos va a costar? ¡AH! Y MI POSDATA. Recuerda estos audios: Pablo Iglesias habló sobre nosotros, los periodistas hace un tiempecito. La batasuna Mertxe Aizpurúa antes de ayer. Y Pedro Sánchez hace dos semanas. ¿No te parece curioso?

