Expósito: "El 8M se ha convertido en un ring político, un escenario en el que la mujer es lo de menos"

Audio

Hoy 8 de marzo el tema es el Día de la Mujer. Sinceramente, no me gustan nada, absolutamente nada, eso de los "días de" pero este 8 de marzo se ha convertido ya como en una costumbre. Este día NO es una celebración social o feminista, NO, se ha transformado en un ring político más. Un escenario en el que la mujer es lo de menos.



El 8 M es el escenario de un sainete que ni Carlos Arnicges, en un esperpento que ni Valle Inclán, en un teatro del absurdo que ni Pirandello. Aquí el protagonista es Pedro Sánchez y después las ministras de Podemos. El otro protagonista es Pablo Iglesias y después las ministras del PSOE.



En eso han convertido un 8 M Día Internacional de la Mujer.



1.- No es por hablar de mi libro pero nos olvidamos de varias generaciones de mujeres que desde la posguerra y durante el franquismo hicieron la auténtica Transición democrática. Ellas, nuestras madres y nuestras abuelas, consiguieron la emancipación, su empoderamiento y la igualdad. Y lo que nos queda, por supuesto.



2.- Lo decía esta mañana en la plaza de la Remonta, con las vecinas de mi barrio. La concejala de Tetuan Blanca Pinedo me invitó a echar un rato con esas señoras. Y hemos repartido unas flores... y la conclusión es que no hay derecho. No tenemos derecho a olvidar aquellas generaciones.



Señoras de barrio, como señoras de pueblo, que vienen a ser lo mismo. Como para que lleguen ahora cuatro pijas iluminadas que dicen ser de izquierdas a dar lecciones.



3.- La educación desde su escasa formación. La clave es cómo nos educaron aquellas mujeres que apenas sabían las cuatro reglas, cuya firma no valía nada, pero que nos inculcaron VA LO RES a base de ejemplo.



4.- A base de dignidad. Trabajando (en Sus Labores) como bestias. Tirando de la familia, administrando como hormiguitas, enseñando, enseñándonos como maestras, los que de verdad creemos en la igualdad lo hemos aprendido de ellas. No del postureo de estas.



5.- Las víctimas del Sí es Sí. Marta es una de éstas. Su suegro abusó de su hija y su condena ha sido rebajada. Marta ha hablado con Pilar Cisneros en La Tarde de COPE.



6.- O las víctimas de Trata. Las chicas prostituidas, humilladas y esclavizadas. Inmigrantes que se agarran al Tito Berni y a sus amigotes puteros son víctimas de trata.



¿Te imaginas el asco que debieron pasar esas mujeres ante esa banda de puteros? ¿Alguien del Gobierno se acordó de ellas en el Congreso?



No se me ocurre mayor ejemplo de humillación, hoy Día de la Mujer, que esa prostitución.



7.- Y vienen estas a dar lecciones. lone Belarra, Irene Montero o Yolanda Díaz. Lecciones de quienes se encontraron, como yo, con todo hecho. Lecciones sobre la regla, la masturbación, las relaciones sexuales.



¿De verdad hay alguien que les compra el discurso? ¿Cómo es posible que estas y Lilyth Verstrynge o la tal PAM sigan en el Gobierno?



8.- El amor, la familia. Ya, ya sé que suena revolucionario hablar de familia a estas alturas pero esas madres y abuelas nos sacaron adelante gracias a su Dedicación a la familia. Gracias a su AMOR infinito. Inalcanzable.



9.- Y aún reparten carnets, como si una mujer de Vox o del PP fuera menos mujer que ellas. Reparten carnets feminidad como si fueran superiores. Ellas, ella, que está ahí porque la colocó Él. El ex macho alfa.



10.- Esta mañana, mi amiga Ainhoa, me lo ha comentado: hay cosas que debemos decir los hombres. Y tiene razón, porque esto del feminismo es de todos. No solo de esas portavoces del feminismo de postureo.





¡Ah! Y mi posdata: Acto estelar de Pedro Sánchez en la Moncloa con motivo del 8 M. Te lo juro, Su Sanchidad se ha tomado un cafétito esta mañana con cuatro señoras. Y ha hecho como que les sirve el café.



Y no se corta un pelo. Y él aprobó la ley del Sí es Sí. No se es feminista por hablar en masculino y femenino. Eso es POS TU RE O.