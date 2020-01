Expósito: "Con la reforma del Código Penal, Sánchez no busca otra cosa que favorecer a Junqueras"

Audio

"Piensa mal y acertarás". O "donde dije digo... digo Diego". "Si te he visto... no me acuerdo". ¿Cómo decía Groucho Marx? "Estos son mis principios y si no le gustan... tengo otros".

Pedro Sánchez asomó ayer la patita. Ooootra vez repite la estrategia perfectamente planificada. A saber... Digo una cosa, a la hora de la verdad hago completamente lo contrario y entre medias... Suelto una gotita y otra y otro pasito más... hasta conseguir el objetivo.

Me refiero a la reforma del Código Penal para favorecer a los independentistas catalanes. Sin disimulo alguno.

Y eso sí...Mientras tanto... nosotros con el pin parental. Es fantástico. Y nosotros muy tontos.

Por orden cronológico. Escucha lo que decía Pedro Sánchez hace un mes y medio sobre el futuro judicial del problema catalán. Fue en el famoso debate electoral.

Ahora escucha lo que Pedro Sánchez dijo ayer. En TVE, entrevistado por Carlos Franganillo y Ana Blanco. Hace mes y medio había que endurecer el Código Penal... Ahora... todo lo contrario.

¿Qué hay detrás de todo esto? Algo muy sencillo. Algo todavía oculto pero que forma parte del pacto con Esquerra Republicana. Y ese algo no busca otra cosa que favorecer a Junqueras.

¿Cómo? Pues suavizando la tipificación de la rebelión, la sedición y, por tanto, suavizando las penas incluso de inhabilitación. Y este es el quiz de la cuestión. Porque sobre Junqueras pesan 13 años de inhabilitación para ejercer cargo público.

Y Junqueras está llamado a ser el próximo Molt Honorable. Así que hay que desinhabilitarlo como sea. Incluso reformando el Código Penal y aplicando entonces el principio de ley penal más favorable. Como me apunta un magistrado. Único caso en que cabe la retroactividad de las leyes penales.

Claro, la cuestión es: Sanchez se presentó a las elecciones con la promesa (o la mentira) de endurecer el Código Penal. Y fue el más votado.

¿Qué hubiera ocurrido si Sánchez se presenta a las elecciones prometiendo que va a suavizar el Código Penal para los independentistas, que va a echar un capote a Junqueras, que se va a reunir "encantado" con Torra y que va a reeditar el tripartito en cuanto toque?

Porque la clave de todo este embrollo, la investidura y los pactos no es Podemos. Eso estaba descontado. La clave es el proyecto diseñado ya en aquella cena en casa de Roures entre Junqueras y Pablo Iglesias.

Y para ese leit motiv hacían falta algunas premisas:

1.- Sánchez en la Moncloa. De ahí la investidura con Esquerra y hasta Bildu.

2.- Una mayoría parlamentaria capaz de cambiar cosas, incluido el Código Penal.

y 3.- Sacar a Junqueras de la cárcel --lo que es solo cuestión de pocos meses-- y lo más importante. Desinhabilitarlo. Que recupere sus derechos para ostentar cargo público.

El pacto es que Junqueras presida la Generalitat. Y si Torra convoca antes, porque sabe que le huele el culo a pólvora, ya nos apañaremos. Lo importante es echar a los Pujolone, a sus herederos y reeditar el tripartito en este orden: Esquerra, PSC y Podemos. Frente a Puigdemont si puede, a la alcaldesa de Gerona o a quien huela a Convergencia.

Aunque para eso haya que cambiar el Código Penal.

Y mientras... nosotros... "Mira la bolita, dónde está la bolita"... con el pin parental. ¡Amos, no me jo... robes!