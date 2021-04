Expósito: "Ahora resulta que el que se emociona al ver patear a un policía va de ofendidito"

Audio

Pues llegamos a la mitad de la campaña electoral, como quien dice. No sé si la suerte está echada, pero casi.

De lo que se trata ahora para la gran favorita es no meter la pata y para el resto, de lo que se trata, es de salir en los papeles lo más posible.

Dicho de otro modo, cuando las encuestas te dan el último puesto te inventas que vas en taxi o montas el pollo en un debate o vuelves al barrio, eso sí, rodeado de guardaespaldas. Todo vale para salir en los medios.

Por cierto, un apunte nada más sobre lo que para muchos es el temazo del día: la bronca en el debate de la SER. Sólo un comentario: ahora resulta que el impulsor de Rodea el Congreso, el que se emociona al ver patear a un policía, el que la azotaría hasta que sangrara...

Ahora va de ofendidito.

Ya en serio y fuera de los shows que sólo favorecen a quienes los provocan y sobreactúan. Por orden de aparición y de abajo a arriba según las encuestas.

Ciudadanos, que según los sondeos ni aparece, se olvida de que estamos así por su culpa. Es Ciudadanos quien monta el pollo en Murcia y a quien se le descubre la estrategia en Madrid. Nadie se cree que Aguado no fuera a presentar la moción de censura contra Ayuso.

Podemos. Yo sigo sin saber, en lo personal, qué ronda la cabeza de Pablo Iglesias. En lo político, cala la idea de que este inexplicable paso de vicepresidente del Gobierno a candidato en Madrid se debe a que no quiere comerse el marrón de estar en el Consejo de Ministros que va a gestionar el desastre. Su propio desastre. Por eso abandona el barco el primero. Ya sabes.

Lo que ocurre es que Pablo Iglesias se olvida de cuál fue su gran error. Cuál es su gran lastre. Pablo Iglesias, el macho alfa, el líder supremo ¡Oh! amado líder! se va por el sumidero cuando se muda al casoplón. Porque ahí demostró que es casta y que todo él era y es mentira.

Muy progresista, reformista, feminista ¡Ja!... y muy chavista... pero mentira. Puro marketing de un rico populista.

Según las encuestas, luego aparece Vox. Insisto, de abajo a arriba.

Los de Abascal juegan de manera inteligente a no entrar directamente en el Gobierno y apoyar a Ayuso desde fuera. Así seguirían vírgenes. ¿Qué ocurre? Que corren el riesgo de pasarse de frenada.

Y, opinión personal, creo que con el cartel de marras del mena y la abuela se han pasado. Popularmente, la campaña tirará lo que consideren que tira, pero a mí, insisto, opinión personal, no me parece.

Luego aparece Mónica García, Más Madrid, la candidata del partido de Errejón que, según las encuestas, duplica al macho alfa. Tres consideraciones sobre esta candidatura:

1.- ¿Qué estaríamos diciendo si Isabel Díaz Ayuso o Rocío Monasterio apuntan con el dedito como si fuera una pistola a un contrario desde su escaño? ¿Te imaginas? Pues ahí la tienes. Apuntado.

2.- ¿Somos conscientes de lo que significa que un partido se presente prometiendo que tú, votante, vas a trabajar menos? Coge la propaganda electoral de Más Madrid y flipa.

y 3.- Desde la razón, con respeto y siendo educado... ¿Cómo puede alguien seguir a Iñigo Errejón? No me lo explico. Pero ahí está el tío.

Gabilondo y el mensaje a su querido Pablo. Evidentemente nadie se creyó aquello de "con este Iglesias no". Por supuesto que tooodo el mundo sabía que si suman gobiernan. Pero me surge una duda, sinceramente.

Desde el punto de vista intelectual, desde lo más personal... ¿Qué pintan, cómo casan, qué tienen en común Errejón, Pablo Iglesias y Ángel Gabilondo?

De Pedro Sánchez me creo todo y más. Por eso me parece inconcebible que haya algo en común entre Gabilondo, el macho alfa y el de las tres comidas diarias en Venezuela.

Y queda Isabel Díaz Ayuso y otras tres claves:

1.- Entiendo la estrategia de que no debe equivocarse, de ahí su prudencia, pero una cosa es que se contenga y otra muy distinta que deje de ser ella. Y lo vimos en el debate.

2.- No sé si gobernará o no después del 4 M. Sólo sé, porque lo he vivido, que no he visto un fenómeno popular igual. Es imposible andar con ella diez metros tranquilamente por la calle.

y 3.- Las encuestas --termino como empecé-- apuntan que Isabel Díaz Ayuso duplica escaños. ¿Qué estaría diciendo Gabilondo si duplicara en las encuestas? ¿Y el querido Pablo... te imaginas?

¡AH! Y MI POSDATA: evidentemente, estas elecciones han de leerse en clave nacional. Por eso cabe preguntarse, partiendo de la base de que hemos entrado en una enorme crisis de deuda, déficit y empleo... ¿Quién va a gestionar esto en los próximos años?

En función de qué pase el 4 M en Madrid llo sabremos. En España ya lo estamos viendo: gestionan querido Pablo y el resto. En Madrid... veremos.